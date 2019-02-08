Во Владимирской области близится эпидемия гриппа и ОРВИ: эпидпорог превышен на 42 %

22 инфекционных стационара во Владимирской области готовы принять заболевших гриппом и ОРВИ, если они будут болеть тяжело. Пока там приготовлено 538 коек, а если вдруг региональный Роспотребнадзор объявит эпидемию, то количество коек увеличат до 624.

- На данный момент уровень эпидпорога по гриппу и ОРВИ во Владимире превышен на 31%, а в области — на 42%. По сведениям, которые мы получили 5 февраля, в больницы Владимирской области обратились 190 тысяч человек с жалобами на простудные заболевания. Из них грипп поставили 134 пациентам. В 128 случаях заболевание подтвердили через лабораторию. Смертельных случаев не было, - рассказал директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев. - В случае, если в регионе будет объявлена эпидемия по гриппу и ОРЗ, в больницах будет 1162 места. Все лекарственные препараты закуплены.

По словам директора облздрава, сейчас прививаться от гриппа уже бессмысленно, так как иммунитет формируется минимум 30 дней, так что надо было делать прививку осенью. Все 128 человек, у которых подтвердили грипп лабораторным путем, оказались не привиты.

А вот от ОРВИ привиться вообще невозможно - вакцины от него не существует, да она и не нужна.

- Грипп дает самые тяжелые осложнения, вплоть до летального исхода. Это самая агрессивная форма заболевания. А ОРВИ несколько легче преодолеть, - объясняет Андрей Трохин, пресс-секретарь департамента здравоохранения. - И риски заболевания нужно свести к минимуму. Во Владимирской области от гриппа привиты 45% населения, они и обеспечат иммунологический барьер на пути распространения инфекции.

Проще говоря, эпидемия гриппа нам не грозит. Чего не скажешь от ОРВИ - эпидемия, по сути, уже началась, количество заболевших зашкаливает. Но объявлять эпидемию официально или нет - решают в Роспотребнадзоре. Обычно на это идут неохотно, так как статус «эпидемия» предполагает массу ограничений для жителей.

Так что главным оружием против простудных заболеваний является маска. Да, та самая, которая за копейки продается в аптеке. Заболевшие обязательно должны ее надеть перед выходом в общественные места. Менять ее надо, как только станет влажной. Именно тогда она утрачивает барьерный эффект.

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- Мокрота больного распространяется в радиусе 1 метр. И если кто-то находится рядом, есть вероятность заразиться. Те жители, у которых слабый иммунитет, которые страдают хроническими заболеваниями, на период превышения эпидпорога должны сами надевать маски. Это поможет защититься от гриппа и ОРЗ. Я бы рекомендовал купить маски и больным простудой, и тем, которые понимают, что могут запросто заболеть, - подчеркнул Алексей Мозалев. - В период эпидемического подъема чаще мойте руки, проветривайте помещения, проводите влажную уборку и избегайте мест массового скопления людей.

А вот лекарств от ОРВИ не существует. Ни гомеопатия, ни новейшие «релиз-активные» препараты, ни средства, «повышающие иммунитет», не имеют доказанной эффективности. Ученые называют их «фуфломицинами» и советуют не тратить зря деньги.

КОНКРЕТНО

Во Владимирской области открылась горячая линия по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. До 18 февраля вы можете задать вопросы специалистам регионального управления Роспотребнадзора.

Эпидемиологи расскажут о симптомах заболеваний и их отличиях, о мерах при первых признаках недомогания и профилактике.

Телефон горячей линии: 8 (4922) 54-02-32.