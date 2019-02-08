Кандидат наук - и тот... один на десяток аспирантов

В советские времена была популярна присказка: «Наука - способ удовлетворения собственного любопытства за счет государства». Сегодня, 8 февраля, когда в России отмечается День Науки, есть повод посчитать - сколько во Владимирской области людей, которые по-прежнему делают это: удовлетворяют свое любопытство за счет государства. То есть занимаются наукой.

Самые полные научные данные - в смысле, данные о научных работниках - предоставляет нам Владимирстат. Это и результаты уже далекой Всероссийской переписи населения (последняя была в 2010 году, следующая - в 2020-м), и более свежие сведения, собранные в рамках текущей статистики. Итак, кто же он, владимирский ученый начала 21 века?

Были «докторские», стали «любительские»

Главной «кузницей» научных кадров считается аспирантура. Именно из аспирантов (еще соискателей) получаются после защиты кандидаты наук, а потом, при должном старании, и доктора.

Так вот, с аспирантурой у нас в регионе не очень. Владимирстат сравнил данные за 2017 год (более поздних пока нет) и за 2013 год. И получилось вот что.

За четыре года количество аспирантов во Владимирской области сократилось вдвое. В 2013 году закончило аспирантуру 200 молодых ученых, в 2017-м - только 100.

Но это бы ладно, число студентов тоже сокращается. Но если пять лет назад среди окончивших аспирантуру защищался каждый четвертый, то в позапрошлом году - только каждый десятый. Девять из десяти аспирантов не сумели за три года написать кандидатскую диссертацию! Чем занимались, спрашивается?

Изменились и интересы молодых ученых. Если пять лет назад технарей и специалистов по точным наукам была половина, то сейчас их осталось только 38% - остальные гуманитарии.

Еще печальнее ситуация с научной элитой - выпускниками докторантуры, авторами, соответственно, докторских диссертаций. 10 лет назад их было шестеро, в 2013 году - четверо, в 2017 году - ни одного.

Но это, конечно, не значит, что докторские и кандидатские диссертации у нас не защищают. Просто их пишут «без отрыва от производства». Как бы ни любил человек науку, но на аспирантскую стипендию в 8500 рублей (для гуманитарных специальностей 5800 рублей) мало кто позарится. Стипендии докторантам немногим больше, над докторской диссертацией на эти деньги не поработаешь.

На науку дают больше денег

При всем при том удивительным образом во Владимирской области наука растет и развивается. По данным Владимирстата, за четыре года почти в полтора раза выросло число организаций, ведущих научно-исследовательскую деятельность. Было 22 таковых, стало 29. Причем это не только вузы (их как раз меньшинство, 3 вуза в 2013 году и 5 в 2017-м). Наукой в регионе занимаются и конструкторские бюро, и исследовательские институты, и даже промышленные предприятия (таковых в последний раз насчитали семь).

Увеличивается и финансирование научных исследований. В 2017 году на научную работу из бюджета было выделено больше 6 миллиардов рублей, в полтора раза больше, чем в 2013 году. Примерно половина этих средств приходит из федерального и областного бюджета, остальное - гранты и другие небюджетные поступления.

Естественно, растет и число исследователей. Большая их часть «неостепененные», но отношение к научным степеням в мире все больше меняется - они перестают быть «допуском» в большую науку, особенно в сфере IT.

По последним данным, наукой во Владимирской области занимается чуть больше 2000 человек. Из них три четверти (76%) - техническими и точными науками. А каждый шестой работает на сельское хозяйство.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Судя по данным Всероссийской переписи-2010, среди жителей Владимирской области в науку одинаково охотно идут и мужчины, и женщины. А вот оставаются в ней гораздо чаще мужчины. Если среди кандидатов наук - то есть тех, кто преодолел начальную ступень - женщин больше 42%, то среди защитивших докторскую диссертацию женщин только 28%.

Вот сколько было научных работников 9 лет назад