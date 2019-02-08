Запись на прием к владимирским врачам уходит в Интернет

В скором времени во Владимирской области 80 процентов времени для записи к врачам будет доступно в интернете. Об этом заявила директор регионального медицинского информационно-аналитического центра Мария Дегтерева. Давно очевидно, что людям не нужна талонная система. Владимирцам удобней записываться к врачу, не выходя из дома. Однако на сегодняшний день на интернет-ресурсах, таких как сайт Госуслуги и «Регистратура33», выложено лишь 20 процентов времени для записи к врачу. Все остальное время распределяется для записи по телефону и непосредственно в поликлинике.

При этом никто не отменяет телефоны и запись в регистратуре, просто вариативности станет больше.

По данным департамента здравоохранения, в 2017 году через интернет к врачам записались три миллиона пользователей из Владимирской области. При населении в полтора миллиона и учитывая, что этими порталами не пользуются дети и многие пожилые люди, получается, что через интернет записывается гораздо больше 20% пациентов. Поэтому и нормативы надо менять.

- Есть нормативные документы Министерства здравоохранения по созданию единого информационного контура в медицине, - сказала Мария Дегтерева. - Нужно довести уровень записи через интернет до 80 процентов. Мы надеемся выйти на этот уровень к 1 июля.

Помимо этого, облегчить жизнь людям должно мобильное приложение 2DR. Одна из его задач — позволить человеку вызвать врача на дом или записаться на прием к специалисту с помощью смартфона.

- Это приложение в данный момент работает лишь в трех регионах России — Белгородской, Омской и Владимирской областях, - рассказала Мария Дегтерева. - После того, как вы установите его себе на телефон, вам надо будет пройти регистрацию на сайте Госуслуг.

Приложение работает на всех операционных системах — как на Android, так и iOS. Скачать его можно на сайте miac33.ru.

Что касается тех пожилых людей, которые не хотят или не могут освоить компьютер и мобильные приложения, то для них остается возможность записаться на прием по телефону. Сделать это можно с помощью «горячих линий» - 77-77-33 или 8-800-200-36-33 (по будням с 8.30 до 17.00). Не отменяют и запись в регистратуре поликлиник и больниц.