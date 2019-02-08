Владимирцев зовут написать «Открытую лабораторную»

Всероссийская акция «Открытая лабораторная» пройдет во Владимире второй раз. Ее организатор в нашем городе - информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) совместно с Владимирским филиалом Финансового университета.

«Открытая лабораторная» - научная викторина, в которой могут принять участие все желающие. За 30 минут «лаборанты» должны ответить на 25 вопросов и заполнить «лабораторную тетрадь», после чего опытные «завлабы» — ученые и популяризаторы — назовут правильные ответы и подробно разберут каждое задание. Каждый участник сразу узнает свой результат и получит много новой информации, помогающей скорректировать житейские заблуждения.

Во Владимире «завлабом» станет Андрей Малеев, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой «Общая и теоретическая физика» ВлГУ.

В этом году «Открытая лабораторная» посвящена Году периодической таблицы Менделеева. Кто изобрел рецепт «менделеевской» водки? Восстанавливаются ли нервные клетки? Куда придешь, если идти по красной стрелке компаса? Будут и вопросы по самым распространенным мифам вокруг химии.

КОНКРЕТНО

Возраст участников от 12 лет. Обязательна регистрация: количество тестовых тетрадей ограничено. Зарегистрироваться можно тут: https://myatom.timepad.ru/event/880742/

Начало 9 февраля в 11:45 по адресу: г. Владимир, ул Тихонравова, дом 1, ауд. 205 (Владимирский филиал Финансового университета при Правительстве РФ). Дополнительная информация по телефонам: 8(4922) 32-67-22, 32-53-83.