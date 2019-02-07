Во Владимире график движения автобусов проверяют каждую неделю

Конечно, всякое бывает: пробки, ДТП, поломки… Но когда каждое утро и каждый вечер ждешь свой автобус 30-40 минут вместо положенных пятнадцати - это ненормально. Опрошенные нами владимирцы выделили пять самых проблемных, на их взгляд, маршрутов. То приезжают не в свое время и битком, то включают «аварийку» и мчатся мимо ругающейся толпы на остановке.

«По вечерам они вообще не работают»

14-й маршрут компании «АДМ», который идет с ул. Мостостроевской до гипермаркета «Глобус», должен соблюдать интервал с утра 15 минут, а с 10.00 до 16.00 — 30 минут. В итоге по утрам приходится ждать по полчаса, а днем и все 40 минут.

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- Я езжу на 14 автобусе в университет. В приложении Яндекс.Транспорт мне пишут, что автобус будет через 10-15 минут. На самом деле жду 20-30. Возможно, из-за пробок он так долго едет. И обычно, когда приезжает, автобус просто переполнен людьми — еле вмещаюсь. Конечно, ждать следующий и стоять столько же — не вариант. Приходится толкаться, - рассказала Ксения Катина.

Маршрут 20С компании «АДМ», 24С «Владимирпассажиртранса», 53 - ИП Тимофеева тоже ходят не по времени. Автобус 20С должен ходить каждые 12 минут, реальное время ожидания — 20-25 минут. А автобусов с номерами 24С, наоборот, может проехать сразу несколько.

- Иногда автобусы 24С проезжают чуть ли не каждые 5 минут, а иногда приходится ждать 15 — тут не угадаешь, - говорила горожанка Татьяна, - Мне сложно добраться до дома, до остановки Гастелло, именно по вечерам. Я заканчиваю работу и прихожу на остановку «Полина Осипенко». Если бы чаще ходили автобусы 20С, 24С и 53, то проблем бы не было. Но эти автобусы я вижу редко так же, как и 11С, 12С. А про 32-й вообще говорить не хочется. Такое ощущение, что по вечерам он вообще не работает.

Почти тоже самое про маршруты 14 и 24с сказала Любовь Клюквина, которая живет на Верхней Дуброве.

- У нас, на Дуброве, частенько какие-то проблемы. И всего 2 автобуса. По 20 минут точно стою жду: то 24С мимо проезжает, то весь переполненный, не влезть. А 14 еще дольше едет.

«Значит, автобус сломался»

Про 32 автобус, который едет по маршруту «Левино поле» - «Тандем», рассказал житель Владимира Александр. Он каждое утро садится на остановке «Диктора Левитана».

- Обычно выхожу из дома в 7.50. И до сих пор не понял, в какое время он отправляется. Когда в 07.55 приезжает, а когда в 8.10. А тут как-то раз вообще его не было, уехал только в 8.20, - говорил молодой человек. - 24 января отслеживал маршрут через приложение, чтобы добраться до верха — это жители нашего района так называют остановку у ОДКиИ. Так на конечной «Левино поле» стояло три автобуса! И на линии было еще три, которые ехали в сторону Тандема. Как люди доберутся от ул.Горького, например, до ул. Сущевской, если все автобусы едут только в другую сторону, на Тандем?

В диспетчерской компании «АДМ», которой принадлежат маршруты № 14, 20С, 32, информацию получить непросто. Во-первых, туда не дозвониться - я названивала со служебного телефона несколько минут, прежде чем в диспетчерской сняли трубку.

Во-вторых, там проблемы не признают.

- Мы, конечно, все промониторим. Но жалоб у нас очень мало на 32 автобус и на 6С, которые отправляются от остановки «Левино поле». Если будут еще вопросы, мы их решим, - заверили в компании. - Нужна конкретика, чтобы мы четко поняли, в чем проблема задерживающегося маршрута.

Возможно, водители автобусов просто халтурят и обманывают даже свою диспетчерскую?

Заместитель начальник отдела транспорта и связи городской администрации Андрей Мольков сказал, что каждую неделю на маршрутах проводятся плановые проверки. Также предусмотрены и внеплановые: любой житель может позвонить, пожаловаться на маршрут и сказать точное время(а желательно и госномер).

- Проблема с интервалами была всегда. И будет. Но сказать, что количество жалоб чем-то отличается от прошлых лет, я не могу, - говорил Андрей Мольков. - Если автобуса нет 30 минут, то понятно, что какое-то нарушение. Тогда начинаются проверочные мероприятия. Мы запрашиваем данные навигационных служб. Если информация подтверждается, то выясняем, по какой причине задержался автобус. Например, виноват водитель автобуса. Тогда мы выписываем предписание. Но, по сути, диспетчер должен связываться с водителем и говорить: «Товарищ, вы почему не на маршруте?». Если у него поломка, он сразу же должен предупредить диспетчера.

КОНКРЕТНО

Жалобы и замечания пассажиров на работу городского общественного транспорта принимаются отделом транспорта и связи по телефону «горячей линии»: 53-31-35.