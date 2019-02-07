Владимирскую область хотят сделать полигоном для московского мусора

Очередной скандал, связанный с мусорной реформой, разразился несколько дней назад в Александрове. Там прошел Экологический совет при губернатора Владимире Сипягине с участием московских экспертов.

В Александров поехали потому, что там ситуация с завозом московского мусора наиболее катастрофическая. Здешний полигон с уже утрамбованным мусором вырос до 45 метров - это высота семиэтажного дома. По мусорной горе по серпантину поднимаются машины, которые везут и везут все новые отходы. Вокруг летает огромная стая воронья. А полигон при этом действующий и свалка будет только увеличиваться.

Львиную долю отходов сюда привозят из Москвы и области. Об знают местные жители, об этом официально заявили и власти региона. Мол, при прежнем губернаторе Светлане Орловой, которая публично отрицала, что в области есть столичный мусор, сама система работы с отходами его ввоз предусматривала. И предусматривает до сих пор.

– Нам осталось тяжелое наследство. Этой свалке более 10 лет. Она росла год от года, а в последнее время росла ужасающими темпами. Превратилась уже в настоящий Эверест. Я прекрасно понимаю возмущение жителей. Жить на свалке - ненормально. - прокомментировал увиденное Владимир Сипягин. - На Совет мы пригласили федеральных экспертов, жителей и активистов, чтобы люди могли задать вопросы напрямую представителям «мусорного бизнеса», представителям власти.

«Давайте еще мусор под Красную площадь закапывать»

Выступление эксперта, председателя комиссии Общественной палаты России по экологии и охране окружающей среды Альбины Дударевой, многих ошарашило.

- Руководители области категорически против того, чтобы другие субъекты начинали межрегиональное размещение отходов (понимай - против завоза московского мусора - Авт). Как федерального уровня эксперт я считаю, что это крайне неправильно. У нас это и законодательно нельзя делать, и по-человечески это неправильно, - сказала Дударева. - Мы не можем ту же Москву с ее 22 миллионами тонн отходов оставить, чтобы они захоранивали их на Красной площади. Прошу особо злобных активистов перестать даже говорить на эту тему. Эта война между субъектами. Давайте еще скажите: "Вы из нашей речки пить не будете, давайте вы к нам отдыхать не будете приезжать".

Масла в огонь подлил Денис Кузнецов, который представил проект муросороперерабатывающего комплекса от инвестора ООО «Комбинат» - та самая скандальная свалка в Филипповском сельском поселении, которая при Орловой, якобы, не планировалась. Оказывается, очень даже планировалась.

- При строительстве планируется комплекс глубокой переработки отходов общей мощностью до 450 тысяч тонн, состоящий из трех частей, - начал презентацию Кузнецов.

Тут стоит отметить, что Владимирская области за год всего вырабатывает 500 тысяч тонн мусора. Ясно, что в Филипповское повезут московские отходы.

- Первая часть - сортировка, дальше поля компостирования для переработки органической фракции, - продолжил Кузнецов. И та часть отходов, которую нельзя переработать, будет захораниваться. Специально оборудованная площадка будет накрыта противофильтрационной мембраной, предотвращающей проникновение фильтрата в грунтовые воды.

Одну такую свалку с «противофильрационной мембраной» мы уже видели - в Марьинке тоже обещали райский сад. А получили мусорное болото, в котором тонут мусоровозы.

Вторую такую радость, да еще в десятки раз большую, жители Владимирской области не хотят. Выступления местных жителей перешли в скандал и крики, дошло до того, что микрофон у людей пришлось отнимать.

Но итог можно назвать утешительным: губернатор Владимир Сипягин резюмировал: московский мусор на территории Владимирской области должен быть объявлен вне закона.

Теперь остается ждать, что решение воплотят в жизнь.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Из мусорного полигона — горнолыжный спуск?

Во время посещения александровского полигона Владимир Сипягин сделал смелое заявление о том, что из «мусорного Эвереста» можно было бы сделать основу для горнолыжной трассы. По его словам, подобные проекты планировали реализовать в Скандинавии и в ряде регионов России. Однако его высказывание восприняли неоднозначно. В соцсетях предложение губернатора вызвало немало сомнений, мол, кто будет кататься там, где раньше сваливали тонны отходов, даже если их засыпать. Тем более, что, как сказали работники полигона, сегодня там даже нельзя пользоваться зажигалками, так как из хлама выделяется метановый газ. Сколько понадобится денег, времени и усилий, чтобы почва стала абсолютно безопасной и там можно было бы организовывать место массового отдыха, можно только догадываться.

Мусорная свалка в Александрове.