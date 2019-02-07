Новое жилье во Владимирской области строят меньше и дешевле

В 2018 году во Владимирской области построено 7584 квартиры общей площадью 652 тыс. кв. метров. Такие данные, обследовав рынок строительства, сообщил Владимирстат. Это на 6,3% меньше, чем было в 2017 году. Кстати, жилье строят, мягко говоря, не малогабаритное - средняя площадь одной новой квартиры, введенной в эксплуатацию в прошлом году - 85 квадратных метров.

При этом сами жители Владимирской области «для себя» за собственные деньги построили 2349 квартир - примерно треть от общего их количества. Это уже на 12% меньше, чем было в позапрошлом году. Так что из данных Владимирстата можно сделать вывод, что народ стал меньше вкладываться в жилье на страдии строительства и предпочитает покупать готовые квартиры. Оно и понятно, учитывая проблемы дольщиков в прошлые годы.

Больше всего жилья построено, естественно, во Владимире - 205 тысяч кв.м., на втором месте Суздальский район. Дальше с большим отрывом идут Александровский район, Ковров и Петушинский район. В Селивановском районе за год построено 3000 кв.м. жилья, в Гороховецком 6000 кв. м. Это примерно 1 и 2 многоквартирных дома соответственно. За год!

Новые квартиры дешевеют

Второй год во Владимирской области снижается средняя себестоимость строительства жилья. За 2018 год по сравнению с предыдущим стоимость строительства одного квадратного метра упала на 1000 рублей - с 31 885 рублей до 30 884 рублей. Это, кстати, уже тенденция - годом раньше себестоимость жилья упала с 32 164 рублей до 31 855 рублей. Но, видимо, такого снижения цен недостаточно, чтобы жилье стало доступным - никакого «потребительского бума» на рынке нового жилья не наблюдается. Понятное дело - кризис, у людей нет денег на покупку квартир даже в ипотеку, не говоря уж о том, чтобы накопить и купить сразу.

Хотя живет население области довольно тесно. В Муроме и Владимире на одного человека приходится в среднем 26 квадратных метров жилья, это самый низкий показатель в регионе. Самые просторные квартиры в Киржачском, Гороховецком и Суздальском районах - около 35 квадратных метров на человека. Просторно живут в сельской местности - в Александровском районе на каждого сельского жителя приходится 87 кв.м, в Петушинском - 65 кв.м. Правда, это, как правило, старые дома без удобств - 28% жилого фонда области, введенного до 1945 года, приходится на город Александров и Александровский район.

80% селян Владимирской области живет как в 19 веке

Комфорт жилья в регионе - вообще больная тема. В 21 веке чуть не половина населения области живет со смартфонами и... туалетом на улице типа «сортир». В среднем в 33 регионе только 60% жилья полностью благоустроено - то есть имеет электричество, водопровод и канализацию, нормальное отопление (не печку на дровах) и газ либо электроплиту. Естественно, в городах этот показатель сильно выше - около 77%, на селе - сильно ниже - 18%. Но все равно, вдумайтесь - каждый четвертых горожанин живет, как 100 и больше лет назад, без центрального отопления и теплого туалета.

Самая приличная ситуация, как ни странно, не во Владимире, а в Суздале - там благоустроенного жилья 99%. Владимир на втором месте - 91%. Самая печальная ситуация в Камешковском (20,5% благоустроенного жилья), Муромском (21%), и Вязниковском районах (21,9%).