2019-02-06T17:37:19+03:00
Общество

Новое жилье во Владимирской области строят меньше и дешевле

Как ни странно, от этого выигрывают покупатели квартир
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В 2018 году во Владимирской области построено 7584 квартиры общей площадью 652 тыс. кв. метров. Такие данные, обследовав рынок строительства, сообщил Владимирстат. Это на 6,3% меньше, чем было в 2017 году. Кстати, жилье строят, мягко говоря, не малогабаритное - средняя площадь одной новой квартиры, введенной в эксплуатацию в прошлом году - 85 квадратных метров.

При этом сами жители Владимирской области «для себя» за собственные деньги построили 2349 квартир - примерно треть от общего их количества. Это уже на 12% меньше, чем было в позапрошлом году. Так что из данных Владимирстата можно сделать вывод, что народ стал меньше вкладываться в жилье на страдии строительства и предпочитает покупать готовые квартиры. Оно и понятно, учитывая проблемы дольщиков в прошлые годы.

Больше всего жилья построено, естественно, во Владимире - 205 тысяч кв.м., на втором месте Суздальский район. Дальше с большим отрывом идут Александровский район, Ковров и Петушинский район. В Селивановском районе за год построено 3000 кв.м. жилья, в Гороховецком 6000 кв. м. Это примерно 1 и 2 многоквартирных дома соответственно. За год!

Новые квартиры дешевеют

Второй год во Владимирской области снижается средняя себестоимость строительства жилья. За 2018 год по сравнению с предыдущим стоимость строительства одного квадратного метра упала на 1000 рублей - с 31 885 рублей до 30 884 рублей. Это, кстати, уже тенденция - годом раньше себестоимость жилья упала с 32 164 рублей до 31 855 рублей. Но, видимо, такого снижения цен недостаточно, чтобы жилье стало доступным - никакого «потребительского бума» на рынке нового жилья не наблюдается. Понятное дело - кризис, у людей нет денег на покупку квартир даже в ипотеку, не говоря уж о том, чтобы накопить и купить сразу.

Хотя живет население области довольно тесно. В Муроме и Владимире на одного человека приходится в среднем 26 квадратных метров жилья, это самый низкий показатель в регионе. Самые просторные квартиры в Киржачском, Гороховецком и Суздальском районах - около 35 квадратных метров на человека. Просторно живут в сельской местности - в Александровском районе на каждого сельского жителя приходится 87 кв.м, в Петушинском - 65 кв.м. Правда, это, как правило, старые дома без удобств - 28% жилого фонда области, введенного до 1945 года, приходится на город Александров и Александровский район.

80% селян Владимирской области живет как в 19 веке

Комфорт жилья в регионе - вообще больная тема. В 21 веке чуть не половина населения области живет со смартфонами и... туалетом на улице типа «сортир». В среднем в 33 регионе только 60% жилья полностью благоустроено - то есть имеет электричество, водопровод и канализацию, нормальное отопление (не печку на дровах) и газ либо электроплиту. Естественно, в городах этот показатель сильно выше - около 77%, на селе - сильно ниже - 18%. Но все равно, вдумайтесь - каждый четвертых горожанин живет, как 100 и больше лет назад, без центрального отопления и теплого туалета.

Самая приличная ситуация, как ни странно, не во Владимире, а в Суздале - там благоустроенного жилья 99%. Владимир на втором месте - 91%. Самая печальная ситуация в Камешковском (20,5% благоустроенного жилья), Муромском (21%), и Вязниковском районах (21,9%).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
С лауреатами премия «Немалый бизнес» встретится Владимир Путин
Также предприниматели получат «золотой год», в течение которого имеют возможность воспользоваться поддержкой для развития своего бизнеса, помощь при выходе на рынок Китая, премиальные билеты на экономические формы и другие привилегии
Новости 24
Владимирцев просят поучаствовать в конкурсе на лучшее масленичное чучело
Во Владимирской области все чаще стали выявлять рак на ранней стадии
По Владимирской области пройдет "Бессмертная рота"
Владимирец выиграл бронзовую медаль на Кубке России по тяжелой атлетике
Владимирская Прокуратура взялась за проверку Службы судебных приставов
В Петушках предприниматель продавал поддельные кроссовки "Adidas" и "Nike"
На очистку федеральных трасс от снега во Владимирской области выведут 54 машины
В Меленковском районе загорелась крыша жилого дома
В выходные сборная Владимира по мини-футболу проведет сразу два матча
В день всех влюбленных владимирские библиотеки будут принимать в дар книги
Владимирцев приглашают на выставку "Секреты здоровья"
Жительница Петушков фиктивно прописала у себя дома 33 гастарбайтера
В больнице в Струнино все-таки откроется дерматологическое отделение
Адвокат предложил прокурору 250 тысяч за условно-досрочное освобождение владимирского заключенного
В Суздальском районе мужчина сбил пенсионерку, а потом вывез ее за город и ограбил