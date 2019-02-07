Мастера владимирской управляющей компании спасли мяч с автографом легендарного футболиста Роналдиньо

Утро понедельника для работников УК «Мой дом» не предвещало ничего необычного. На почту и по телефону как обычно приходят заявки о сломанной трубе, подтекающей воде или кучах снега во дворе, но среди всей этой рутины вдруг появилось письмо жителя одного из домов Станислава. В письме он рассказал грустную историю... о футбольном мячике.

Ее же Станислав потом изложил в соцсетях.

- Угораздило тут меня, играя с детьми в зимний футбол, запнуть любимый нами футбольный мяч с автографом Рональдиньо на крышу трансформаторной будки. Выпендриться хотел, пнуть повыше и покрасивей, а в результате расстроил собственных детей…

Будка высокая, метра 4 в высоту, без стремянки туда забраться невозможно, а своей у Станислава не было. Зато было понимание того, что никакая горэлектросеть автовышку не пришлет ради мячика. Как раз в тот момент Станислав и решил написать электронное письмо в свою управляющую компанию.

- Написал письмо с просьбой достать мяч с крыши, именно с просьбой, потому как делать этого управляющая компания не обязана. И с надеждой, что они совершат маленькое чудо ждал, ведь они не раз чутко относились к моим просьбам, - рассказывает Станислав.

Чудо свершилось! В тот же день двое мужчин из «Моего дома» пришли с высокой стремянкой и сняли столь значимый для семьи мяч с автографом легендарного футболиста с крыши трансформаторной будки.

- Вот такими чуткими и отзывчивыми должны быть управляющие компании и люди вообще, - подытожил Станислав.

Эти самые чуткие и отзывчивые люди не видят подвига в своих действиях. Как нам рассказал мастер Сергей, который как раз вызволял мячик с крыши, он не делал ничего «сверхестественного»:

- Мы были на работе, пришло письмо. Ну мы были недалеко от 28-го дома на улице Юбилейной, подумали, почему бы не снять. Взяли стремянку, пришли, сняли и отдали маме детей, которые радостно прыгали вокруг нас.

Казалось бы, что мастера действительно не сделали ничего особенного, но даже самый мало-мальски хороший поступок может принести людям счастье.