Во Владимире 12 классов закрыто на карантин из-за ОРВИ

За прошедшую неделю в больницы Владимира с симптомами ОРВИ обратилось 5 тысяч человек, из них — больше 3 тысяч детей. Эпидемиологический порог в городе превышен на 42%. В связи с распространением респираторной инфекции некоторые школы закрыты на семидневный карантин. Так, в школе №39 поставили на карантин сразу восемь классов.

- Руководство этой школы вообще решило приостановить учебную деятельность на 9 дней. В остальных школах карантин введен на 5-7 дней. Всего закрыто 12 классов: это 1 класс школы №2, 1 класс школы №25, 2-е классы 38 школы и 8 классов в школе №39, - рассказала Марина Колтунова, официальный представитель Роспотребнадзора по Владимирской области. - Относительно высокий уровень заболеваемости ОРВИ отмечен во Владимире, Юрьев-Польском и Кольчугинском районах. Несмотря на то, что вирус может циркулировать на протяжении всего года, максимальный подъем заболеваемости обычно приходится на конец января – начало февраля и продолжается по март. Такая ситуация складывается ежегодно.

По словам Марины Колтуновой, переноса каникул, которые начнутся с 18 февраля, не планируется. Дети после карантина выйдут на учебу. Например, 1 класс 25 школы садится за парты уже 6 февраля.

Если говорить об областной статистике, то ОРВИ заболело почти 14 тысяч человек, среди них — 8 973 детей. По всей Владимирской области эпидпорог превышен на 31%. Специалисты Роспотребнадзора советуют регулярно проветривать помещения, мыть руки с мылом, проводить влажную уборку дома.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

за прошедшую неделю не появилось «новичков», которые подхватили корь. Это уже хороший признак. Сейчас ей болеет 51 человек.

- Инкубационный период у кори 21 день. Если в течение этого времени больше не выявится новых заболевших, то, можно сказать, вспышку кори мы победили! Но, все же, ранние выводы делать не хочется, ведь пока прошла только неделя, - отметила представитель Роспотребнадзора.