2019-02-05T17:48:03+03:00
Общество

Снег грести - в первую очередь, лед долбить - во вторую

Штрафы за плохую уборку улиц и дворов могут достигать 200 тысяч рублей
Алексей СУХОВ
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..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Внезапная февральская оттеперь, перешедшая в мороз, сковала владимирские дороги и тротуары льдом. Гололед вообще стал проблемой февраля. Многие падают. В минувшие выходные в Добром мужчина погиб, поскользнувшись и упав на лестнице больницы №5. К счастью, это пока единичный случай. Остальные отделываются ушибами и грязью на одежде.

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Возникает вопрос к работе коммунальных служб. Причем, как оказывается, не только у горожан, но и у чиновников из городской администрации.

- Мы с опасением ожидаем предстоящее похолодание и снегопады, - сказал официальный представитель мэрии Александр Карпилович. - Поэтому центру управления городскими дорогами дано указание работать всю ночь с 5 на 6 февраля. Служащим организации необходимо посыпать дороги и тротуары песко-соляной смесью и реагентами, чтобы к утру не было льда.

Вообще по правилам благоустройства очистка дорог и тротуаров ото льда - дело второстепенной важности. В случае непогоды коммунальные службы сначала должны убирать снег и посыпать дороги реагентами и смесями. А только потом уже вычищать всю эту кашу.

Но именно во второстепенных задачах у мэрии и есть претензии к ЦУГДу. Чиновники считают, что в городе слишком медленно убирают снежные отвалы, которые образуются вдоль обочин после расчистки проезжей части, и «снежную кашу» после обработки дорог пескосоляной смесью.

Но больше претензий к уборке дворов. Во многих из них ситуация настолько плоха, что в мэрии решили включить «маховик административных штрафов».

- Руководитель городской административной комиссии Андрей Леонтьев сообщил, что по итогам января комиссией было оформлено 26 протоколов об административном правонарушении на сумму 800 тысяч рублей, - рассказал Александр Карпилович. - Большинство составлено в отношении сетевых магазинов, управляющих организаций и ТСЖ. Штрафуют их за несвоевременное удаление наледи и сосулек и негодную уборку придомовых территорий. Хуже всего обстоит дело в спальных районах города — Добром и 8ЮЗ. В Октябрьском районе ситуация чуть лучше. Раз люди не хотят работать, будем штрафовать их активнее.

. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

КОНКРЕТНО

За первое нарушение руководителей организаций, ответственных за уборку, будут наказывать штрафом от 5 до 20 тысяч рублей, а сами организации - от 10 до 50 тысяч рублей. За повторное нарушение сумма штрафных санкций будет от 50 до 200 тысяч рублей.

Телефоны «горячей линии» МКУ «ЦУГД» - 47-90-94 (с 6.30 до 21.30) и 8-960-721-49-49 (круглосуточно). Также с вопросами и жалобами по поводу некачественной уборки снега жители могут обращаться по телефонам единой дежурно-диспетчерской службы 53-11-48 или «05».

ИСТОЧНИК KP.RU

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