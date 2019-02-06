2019-02-05T17:42:51+03:00
Общество

«Лыжня России 2019» во Владимире — как это будет

Тысячи владимирцев встанут на лыжи в парке «Дружба»
Артем Бердник
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..Фото: Полина Немчинова
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9 февраля тысячи владимирцев и гостей города выйдут на старт самого популярного массово-спортивного мероприятия в стране - «Лыжня России». Статус гонки подчеркивается не только количеством участников и достойными призами, но и присутствием руководства города, в том числе мэра Ольги Деевой. Она, правда, на лыжах не побежит, а будет подбадривать и награждать участников. Ольга Деева говорит, что и сама бы с радостью прокатилась на лыжах, но опасается за результат.

. Фото: Полина Немчинова

.Фото: Полина Немчинова

Шапочки достанутся всем

- Это мероприятие доброе, азартное, спортивное. Своим присутствием я поддерживаю статус мероприятия, но хотелось бы подтверждать еще и своим участием, а не только в роли фигуры на сцене. Но все никак не могу решиться, останавливает то, что могу прийти последней, будет стыдно, - говорит мэр Владимира Ольга Деева.

Количество участников лыжной гонки, по ее словам, ежегодно увеличивается. В прошлом году на старт в сумме вышло 10 тысяч участников, в этом ожидается больше.

- Независимо от возраста, профессии и своих взглядов по поводу образа жизни, в этот день люди семьями, коллективами, классами выходят на лыжню в хорошем настроении и дарят друг другу позитив. Мы за то, чтобы эта традиция продолжалась долгие годы. Думаю, что «Лыжня» как всегда пройдет активно, будет много победителей, а мы их наградим.

Кстати о наградах. В этом году каждый участник может выиграть кубок, медаль или грамоту нового образца. Но даже если не удастся занять призовые места, то расстраиваться не стоит — новую, на этот раз белую, а не красную, шапку с надписью «Лыжня России-2019» никто не отнимет. Более того, на финише всех участников ждут сувениры — главное добежать до него.

Номерки достанутся не всем

. Фото: Полина Немчинова

.Фото: Полина Немчинова

В этом году на всю область выделили лишь 6 тысяч номеров для участников, из которых Владимиру досталось 3.5 тысячи. Этого, конечно, не хватит. В мэрии пообещали «изыскать резервы», возможно, что-то осталось с прошлых лет. Номера будут раздавать при регистрации, так что если он для вас важен, то лучше поспешить. Зарегистрироваться можно начиная с 5 февраля с 10.00 до 17.00 в СДЮШОР № 3 им. А.А. Прокуророва по лыжным гонкам и биатлону на Верхней Дуброве 2А. Для этого с собой надо иметь СНИЛС и паспорт, детям до 14 лет — свидетельство о рождении и справку от терапевта. Зарегистрироваться можно и в день гонки, но номеров может не хватить, придется бежать с самодельными.

Про болельщиков тоже не забыли. Для них будет организована концертная программа, а также кофейные, чайные столы, чтобы согреваться. У лыжников будет отдельная палатка, где им помогут правильно подготовиться к гонке (смазать лыжи и т.д). По любым вопросам звоните по телефону: 54-32-96.

КОНКРЕТНО

Полное расписание «Лыжни России-2019»

1. 10.00 — 11.30 — финальная регистрация участников

2. 11.40 — церемония открытия

3. 12.00 — первый старт (юноши и девочки 2001 — 2008 г.р.) - 5 километров.

4. 12.10 — 1 километр для всех желающих.

5. 12.20 — мальчики и девочки 2009 г.р. и моложе - 1 километр.

6. 12.30 — старт для АРДИ «Свет» (Ассоциация родителей детей-инвалидов)

7. 12.40 — 10 км для участников 2000 г.р и старше

ИСТОЧНИК KP.RU

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