2019-02-05T17:29:45+03:00
Происшествия

Полицейский три года прикрывал игорный бизнес за миллионные взятки

А во время суда сбежал и сейчас объявлен в розыск
Алексей СУХОВ
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Бывшего полицейского из Петушинского района осудили на шесть лет и четыре месяца за получение взяток от представителей игорного бизнеса в особо крупном размере. Речь идет о сумме более чем в 5,6 миллиона рублей.

Запрет игорного бизнеса (кроме определенных зон) в России пришелся на 2009 год. Но для «королей рулетки и покера» это было невыгодно. И многие сразу же ушли в тень. Началась затяжная борьба с подпольными казино, которая продолжается до сих пор.

В Петушинском районе одна из таких сетей казино была открыта московскими предпринимателями. Полицейские регулярно проводили рейды по игровым залам в Петушках и Покрове. За несколько лет таких рейдов из казино было вывезено в общей сложности около 300 игровых автоматов, а владельцев штрафовали. Доход от казино с лихвой покрывал штрафы, и организаторы игорных салонов продолжали «свое дело».

Но штрафы бизнесменам в конце концов надоели, и они решили, что им нужен «свой человек» в полиции, который бы сообщал оперативную информацию о рейдах и проверках их заведений. Такого человека они нашли в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции районной полиции. Летом 2014 года они договорились с капитаном полиции о том, что он будет их предупреждать о всех рейдах и проверках. Взамен, как сообщают в региональном Следкоме, «бизнесмены» оформили две пластиковых карты на чужие имена, куда перечисляли деньги.

Общая сумма взяток за три года такого сотрудничества составила 5 миллионов 623 тысячи 700 рублей. Всю сеть удалось накрыть 25 июля 2017 года. В нее входили двое московских организаторов сети игорных заведений, шесть жителей города Петушки, которые у себя «открывали» их игорные залы, а также капитан полиции. Всех накрыли разом в ходе совместной операции региональных управлений Следственного комитета, ФСБ и МВД России.

14 сентября того же года сотрудника полиции уволили из ведомства. Его имущество арестовали (квартиру, два земельных участка и две иномарки). А суд приговорил взяточника к реальному сроку в исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере двукратной суммы взятки (то есть более 11 миллионов рублей).

А теперь самое интересное. Бывший полицейский сейчас не в колонии. В сентябре 2018 года он сбежал. До этого он был под домашним арестом и даже ходил до побега на все судебные заседания. Его объявили в розыск. А приговор вынесен заочно.

Расследование уголовных дел других участников нелегального игорного бизнеса продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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