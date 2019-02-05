В феврале в дождливый серый день проскакал по Владимиру олень

«Вернись, лесной олень...» - просила хозяйка и даже разместила пост в одной из владимирских групп «Вконтакте» следующего содержания: «Потерялся олень бурого цвета, ночью бегал на Верхней Дуброве, если кто его видел или увидит - позвоните по телефону или пишите в лс».

Многие посчитали, что это шутка, либо же она так называет своего мужа или другого питомца, но, как оказалось, по городу действительно всю ночь бегал олень. Об этом свидетельствуют кадры, появившиеся в другой владимирской группе ВКонтакте. На них олень бурого цвета спокойно скачет по встречной полосе дороги в сторону Нижней Дубровы. Спустя какое-то время его заметили в центре города, а уже утром он бегал по железнодорожным путям в районе Доброго.

Как позднее удалось узнать, сбежало животное из деревни Зелени, находящейся почти в 10 километрах от Владимира. Причем в своей деревне крупный зверь жил недолго.

- Мы его только вчера привезли, покормили и он сразу же убежал от нас, - рассказывает хозяйка оленя. - Его зовут Свен и он ручной. Сейчас пытаемся его поймать.

Нам удалось связаться с хозяйкой сбежавшего оленя как раз в тот момент, когда она его нашла и пытались поймать. По словам Алены Гусевой, олень очень напуган, испытывает настоящий стресс. Не очень-то хотел обратно в упряжку, не убегал, но и подходить к себе не давал. Обнаружили его около Покрова на Нерли.

Если считать только тот маршрут, на котором Свена видели горожане, то за ночь он «намотал» более 20 километров, но в конечном итоге вернулся к владельцам. В деревне Зелени олень вместе с другими животными живет на пони-ферме, где их сдают в аренду для фотосетов в еловом лесу.