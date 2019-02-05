Гимназию №23 третируют «телефонные террористы»

На прошлой неделе Владимир подвергся атаке «лжетеррористов». После звонков о бомбах 30 декабря эвакуировали десяток учреждений, никаких бомб, естественно, не нашли. Но кого-то эта шумиха «вдохновила» на дальнейшее безобразие.

31 января на электронную почту гимназии пришло письмо, мол, на второй этаж «в полдень придет правосудие». Учеников после первого урока срочно вывели на улицу и отправили по домам, не разрешив забрать даже вещи. На следующий день, 1 февраля, письмо с угрозой в 9.15 пришло на электронную почту директора ФОКа, расположенного неподалеку: «Разминка закончится в 10 часов». На этот раз домой отправили ребят не только из гимназии №23, но и соседней школы №9. Оба раза силовики обследовали здания с собакой, но никаких следов взрывчатки не обнаружили. Почерк «лжетеррористов» явно не тот, что в первый раз: и содержание угроз другое, и нет массовости. Явно кто-то на волне шумихи сводит счеты с гимназией.

Поэтому руководство решило не рисковать и в понедельник, 4 февраля, ученики вообще не пошли на уроки, а учились дистанционно. По словам педагогов, перерыв сделали, чтобы получить от силовиков окончательное подтверждение о том, что в здании находиться безопасно. Занятия возобновились 5 февраля, но всех учеников просили быть готовыми к неожиданностям, в том числе раздеваться в классах, а не гардеробе и носить одежду с собой.

- Занятия не прекращались ни на один день, даже в дни эвакуаций все школьники продолжали заниматься дистанционно. Эта система обучения используется у нас уже несколько лет, все задания появляются в электронном дневнике, их выполнение проверяется учителями, выставляется оценки. Поэтому переноса февральских каникул не будет – дети учились, их нельзя лишать заслуженного отдыха. С 5 февраля мы вернулись к классно-урочной системе, но держим руку на пульсе. В целях безопасности за каждым классом сейчас закреплено отдельное помещение, где они занимаются. С завтрашнего дня, 6 февраля, старшие классы уже будут оставлять одежду в гардеробе, а начальная школа пока продолжит раздеваться в классах, - рассказала директор лингвистической гимназии №23 г. Владимира Елена Курицына. – Конечно, в моменты проверки здания и эвакуации детей было тревожно на душе, но сотрудники всех служб настолько оперативно делали все необходимое, приезжали буквально за считанные минуты, что хочется выразить слова благодарности каждому из них. Спасибо хочется сказать и родителям: все отнеслись с пониманием, никто не предъявлял претензий, наоборот, в тревожные моменты предлагали подогнать автобусы, чтобы увести детей. К сожалению, готовность помочь в трудную минуту выразили не все. Во время первой эвакуации руководство ФОКА пустило детей погреться в свое здание, а во время второй - отказало, и дети мерзли на улице. Сначала ссылались на якобы полученную ими информацию, потом на отсуствие у нас договора. Но о каком договоре в такие моменты может идти речь? Мне кажется, готовность помочь - неотъемлемая черта русского народа.

Кто именно отправлял письма с угрозами, пока неизвестно. У полиции, выясняющей личности «шутников», есть несколько вариантов. По слухам, сообщения отправляли с бельгийских айпи-адресов, впрочем, это совершенно не значит, что автор писем действительно находится там.