2019-02-04T18:30:29+03:00
Общество

Губернатор Владимир Сипягин предлагает уволить главу администрации Гороховецкого района

Ему ставят в вину скрытый доход его супруги
Алексей СУХОВ
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..Фото: vk.com
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О главе администрации Гороховеукого района Алексее Бубеле и его жене Веронике Бубела-Масловой говорят часто и много. Сначала всплыл скандал с переводом бюджетных 150 тысячи рублей на счет московской фирмы для участия делегации района в международной конференции в Турции. Позже выяснилось, что владелец этой фирмы вручил Веронике Бубела-Масловой орден «Рубиновой звезды». Многоходовку заметили, начался шум. В итоге деньги вернули в бюджет. Однако это был не конец.

1 февраля губернатор Владимир Сипягин направил два заявления: в Совет народных депутатов Гороховецкого района и в совет муниципального образования Фоминское - там депутатом жена Бубелы, Вероника Маслова. В первом глава региона предлагает рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий Алексея Бубелы, во втором — о лишении депутатских полномочий Вероники Бубела-Масловой.

Поводом для этих обращений стала не история с орденом, а установленные областным управлением противодействия коррупции нарушения Алексеем Бубелой требований федеральных законов "О муниципальной службе в РФ" и "О противодействии коррупции". Антикоррупционное управление получило информацию из прокуратуры Гороховецкого района.

Прокуратуру в свое время привлекли сведения о доходах за 2017 год семейной четы. В результате проверки выяснилось, что Бубела при предоставлении сведений о доходах своей супруги за отчётный период не указал полученные ею более 190 тысяч рублей «от творческой деятельности».

Сам Алексей Бубела в последних интервью СМИ говорит, что это все последствия того, что на выборах губернатора в Гороховецком районе люди активнее других голосовали за Светлану Орлову. А все остальное лишь попытка очернить его и жену.

Алексей Бубела возглавил администрацию Гороховецкого района в августе 2016 года по предложению тогдашнего губернатора Светланы Орловой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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