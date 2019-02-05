Во Владимире новорожденных щенят завернули в пакет и выбросили в мусорку

Несколько дней назад 13-летняя Елизавета шла из школы и, уже подходя к дому в Юрьевце, услышала тонкий жалобный писк. Сначала девочка не поняла, откуда он раздается, а потом подошла ближе к мусорным контейнерам и увидела... шевелящийся пакет. В нем были замотаны семь крошечных щенят, они уже задыхались. «Мама, не ругай, но я не могу пройти мимо», - со слезами по телефону девочка упрашивала маму... А щенки пищали громче, чем плакала девочка. Мама велела взять коробку, покрывало, укутать щенков и пока оставить найденный «подарок» в подъезде.

- А потом сердце не выдержало: позвонила дочери и сказала, чтобы несла щенят домой, попоила молочком. Я сначала тоже растерялась, в жизни никогда с таким не сталкивалась. До сих пор не понимаем, как можно выбросить в помойку слепых щенят. Они совсем крошечые, новорожденные, - рассказала мама Анна Сиднихина.

Фото Анны Сиднихина

Теперь оставалось предупредить мужа. Женщина была удивлена, когда тот ее поддержал. С работы Анна пришла в 9 вечера и увидела супруга, кормящего из шприца щеночка. Рядом сидела дочка, помогала папе.

- Малышам примерно 7 дней. Упитанные, чистые. Видно, что только-только их оторвали от мамы, - продолжала Анна. - Им не хватало тепла из-за того, что рано разлучили с матерью. Мы решили положить им в коробку грелку. Они сразу же заснули. Переживали, что у дочери аллергия может быть: по состоянию здоровья мы не можем держать дома животных. Щенки еще маленькие, но оставаться даже на неделю у нас им нельзя. Поэтому я стала размещать информацию в соцсетях в надежде, что кто-то возьмет хотя бы на передержку.

Женщине удалось в первый же вечер пристроить двух щенят - мальчика и девочку. За ней приехали аж из Радужного. Всю ночь оставшиеся малыши пищали и просили есть.

- Я так устала, плакать хотелось. Было жалко себя. Но их мне было жалко в тысячу раз больше! Они могли уже все замерзнуть и погибнуть, им было страшно и холодно без мамы, - говорила Анна Сиднихина.

Следующий день прошел примерно так же: постоянно приходилось менять пеленки, кормить из шприца и одновременно искать им новый дом. К счастью, знакомая семьи согласилась взять на передержку трех щенят, одну из них, когда немного подрастет, согласился взять молодой человек. На данный момент двум девочкам ищут новый дом.

- Мы возили одного щеночка к ветеринару. Он посмотрел и сказал, что щенки здоровы, да еще и породистые - похожи на западно-сибирскую лайку. Конечно, хочется, чтобы еще два щенка обрели хороших хозяев. Пока их нужно кормить каждые 2-3 часа. Когда подрастут, будет полегче.

Фото Анны Сиднихина

КОНКРЕТНО

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