2019-02-04T18:20:26+03:00
Общество

Во Владимирской области может появиться служба автокомиссаров

Они смогут проводить независимую экспертизу ДТП для получения страховки
Вероника ПАНИНА
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..Фото: Евгения ГУСЕВА
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Предложение создать независимую автоэкспертную организацию по вопросам ОСАГО прозвучало на Гильдии страховщиков - общественной организации при Торгово-промышленной палате. Сейчас, как рассказывают автовладельцы, при попытке получить страховку после ДТП очень легко наткнуться на недобросовестных юристов, которые сначала предлагают представлять интересы пострадавшего водителя по доверенности, а потом забирают себе часть страховой суммы. Член Гильдии, директор владимирского филиала «РЕСО-Гарантия" Владимир Гречин привел конкретные примеры, при которых потерпевший даже не знал реальной суммы выплат.

Директор «Единого центра урегулирования убытков» Егор Остроушко рассказал, что за 9 месяцев прошлого года во Владимирской области в 12% случаев после аварии убытки возмещались «натуральным путем» (то есть страховка оплачивала ремонт), в 78% - выплачивались деньги.

В каждом случае эксперт составлял акт осмотра и поднимался вопрос определения стоимости экспертизы. Остроушко предложил организовать такую экспертную деятельность в регионе под эгидой ТПП Владимирской области, где есть независимые эксперты, не работающие на автоюристов. Главный плюс аккредитованной организации с независимыми экспертами («службы автокомиссаров») в том, что она напрямую может выходить на судебные органы. Президент региональной ТПП Иван Аксенов пообещал выйти с конкретным предложением по борьбе с недобросовестными автоюристами в комитеты ТПП РФ.

ЦИФРА

Во Владимирской области в 2019 году зарегистрировано более 500 тысяч автомобилей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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