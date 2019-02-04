2019-02-04T17:06:53+03:00
Происшествия

Во Владимире двое пьяных вандалов изуродовали ночью более 15 машин

По словам очевидцев, они ножом угрожали таксисту, который привез их в Доброе
Артем Бердник
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Фото из группы "Подслушано у Владимирских автомобилистов"Фото из группы "Подслушано у Владимирских автомобилистов"
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Утром 4 февраля жители двора на улице Безыменского, 21 обнаружили, что их машины кто-то сильно испортил. У одних появилась вмятина на кузове, у кого-то отломано боковое зеркало, а на некоторых машинах теперь и вовсе нет лобового или бокового стекла, лишь осколки рядом.

- С утра выхожу из дома, подхожу к машине, а там сюрприз - мне разбили пассажирское стекло. Доброе утро, называется, больше и сказать нечего. Соседней машине разбили заднее стекло. Как только потом рассказали, все это сделали два пьяных мужика, - рассказывает одна из пострадавших.

Как позднее выяснилось, виновники — 22-х и 30-летний мужчины, которые, изрядно напившись, решили позабавиться. По словам очевидцев, эти двое примерно в 1.30 ночи на понедельник приехали на такси в Доброе, «расплатившись» приставленным в горлу водителя ножом. А затем пошли по двору пинать каждую попавшуюся машину. На большинстве машин была установлена сигнализация, но и она не остановила вандалов. Остановить их смогли лишь полицейские, приехавшие по вызову кого-то из жителей дома.

- Ночью поступило заявление, сотрудники сработали очень оперативно, сразу же выехали на место и задержали двух мужчин. Предварительно можно сказать, что они это делали из хулиганских побуждений, при этом находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ведется проверка, все обстоятельства произошедшего будут выяснены в ближайшие сроки, - сообщила глава пресс-службы УМВД по Владимирской области Ирина Гавриченко.

В общей сумме «бойцы невидимого фронта» изувечили более 15 машин. Большинство потерпевших вместо работы сегодня были либо в полиции, либо в страховой компании. По их словам, что делать с повреждениями машин, пока не ясно. Скорее всего, тем, у кого нет КАСКО, придется восстанавливать за свой счет. Информация об угрозах таксисту также проверяется полицией, но и без этого факта вандалам может грозить до трех лет лишения свободы со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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