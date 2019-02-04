2019-02-04T11:10:27+03:00
Происшествия

На Южном объезде Владимира перевернулся микроавтобус: трое погибших

Также пострадал водитель и пятеро пассажиров
Валерия Рудометова
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..Фото: ГУ МЧС по Владимирской области
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В ночь на 4 февраля в 1.20 на Южном объезде города Владимира микроавтобус «Мерседес» влетел в «КамАЗ» с полуприцепом. От сильного столкновения микроавтобус, который ехал по маршруту «Чебоксары-Москва» и вез 14 пассажиров, перевернулся и опрокинулся на бок. В результате аварии на месте погибли трое человек. Их личности сейчас устанавливаются. Еще пятеро пассажиров, а также водитель, отправлены в больницу с травмами. Среди погибших и пострадавших детей нет.

. Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

.Фото: ГУ МЧС по Владимирской области

По предварительной информации, 56-летний водитель «КамАЗа» с полуприцепом ехал в сторону Москвы. На скользкой дороге он не справился с управлением и выехал на встречную полосу, при этом врезался в барьерное ограждение, которое разделяло встречные полосы. А в это время 39-летний водитель частного микроавтобуса «Мерседес», который вез 14 пассажиров в Москву, не сумел вовремя затормозить на той же самой скользкой дороге и влетел в «КамАЗ». От удара микроавтобус закрутило, он перевернулся и упал на бок.

- Сейчас движение на дороге затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции организуют объезд аварийного участка и регулируют движение машин, - сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области. - Также проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- Сотрудники МЧС деблокировали пострадавших. Их немедленно доставили в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи города Владимира, - рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Владимирской области Екатерина Шулаева. - Те пассажиры микроавтобуса, которые не пострадали, находятся в стационарном пункте обогрева.

По информации главного врача больницы скорой медицинской помощи, одного пострадавшего прооперировали в 07.30. За ним готовили к операции другого. Прогноз их состояния, по словам врачей, благоприятный. Остальные пострадавшие - четыре человека - в оперативном вмешательстве не нуждаются.

ОМВД России по Судогодскому району возбуждено уголовное дело ч.5 ст. 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Прокуратурой на всей территории области организована проверка соблюдения требований к безопасности при перевозках в период резкого ухудшения погодных условий.

Авария с микроавтобусом на М?.

ИСТОЧНИК KP.RU

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