2019-02-01T18:36:37+03:00
Общество

Ставр, Назарий и Луна: какие имена выбирали владимирцы детям в прошлом году

Горожане называют малышей в честь богатырей и космонавтов
Ирина Мальцева
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..Фото: Олег УКЛАДОВ
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В 2018 году владимирские родители предпочитали для детей привычные имена. В топ-7 имен мальчиков вошли Максим, Даниил, Дмитрий, Артем, Александр, Тимофей и Матвей. Кстати, многие имена стали среди владимирских малышей традиционными. Например, Артем и Максим были лидерами и в прошлом году, а Александр и Даниил сохраняют популярность последние пять лет.

По-прежнему активно идут в ход старославянские Доброслав, Добрыня, Пересвет и Любомир, вновь появляются забытые имена Аким, Лука, Гордей, Серафим, Лаврентий, Нил и Степан. Выбирают и не использовавшиеся ранее варианты,. Во Владимире теперь растут маленькие Ставр и Назарий. Кстати, имена Герман и Альберт, практически не использовавшиеся в последние несколько лет, вновь выбрали для своих карапузов несколько горожан.

Вновь возвращаются имена, популярные в шестидесятые годы 20 века. По Владимиру теперь гуляют крохотные Сережи, Вити, Юрии, Толики, Пети, Георгии и Валерики. Кстати, многие родители не планируют называть дошколят сокращенными именами, и годовалый малыш все равно будет уважительно зваться не Жорой, а Георгием.

Среди самых любимых имен девочек – Анастасия, Мария, София, Виктория, Алиса, Дарья и Ксения. Впрочем, эти имена большинство мам выбирало для своих малышек и в прошлые годы. Среди необычных вариантов для маленьких принцесс в лидерах Аврора, Изольда, Ариадна, Евангелина, Алисия и Офелия. Девочкам тоже выбирают имена с уклоном в старину: Есения, Глафира, Лада. А самым неординарным женским именем прошлого года стала Луна.

Шестидесятые годы в моде не только у мальчиков, но и девочек. Стремительно растет число малышек, которых назвали Натальями, Верами, Надеждами, Любовями и Раисами. Есть среди женских имен и аутсайдер: как и в прошлые годы никто из владимирцев не решился назвать свою дочь Галиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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