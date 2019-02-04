Во Владимирской области на питание детей из многодетных семей выделяют 1200 рублей, а на лекарства — 119

С 1 февраля во Владимирской области вырос размер пособий и социальных выплат, в том числе для многодетных семей. Пособия многодетным - тема тонкая. С одной стороны, как известно, "государство не просило вас рожать", и так думают не только чиновники - многие жители региона считают, что если уж сумели детей родить, то и растить должны сами.

Дискуссия на эту тему на нашем сайте разразилась в конце прошлого года, когда мы расскаазли романтичную историю про многодетную мать, которая вышла замуж с 11 детьми.

- За чей счет она живет и большие ли пособия получает? - интересовались наши читатели. - Ведь если так, то можно рожать и не работать!

Мы решили выяснить, легко ли выжить на пособия, которые предоставляются многодетным семьям.

Более-менее нормальные деньги многодетным платят до трех, максимум - шести лет ребенка. Логика чиновников понятна - многодетным садик положен вне очереди, вырастили до 3 лет - и на работу. А если ребенку уже больше семи - поднимайте сами (подробнее см. таблицу ниже).

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Некоторые льготы, правда, сохраняются для детей до 18 лет, но все они с копеечными суммами. Например, на питание и проезд учащимся каждый месяц дают 1203 рубля, на школьную форму раз в год — 1815 рублей, а на приобретение лекарств детям до 6 лет — 119 рублей в месяц. Казалось бы, какое лекарство можно купить ребенку за 119 рублей? Капли в нос?

Есть графа ежемесячной компенсации для обеспечения полноценным(!) питанием. Так, беременные и кормящие женщины получают раз в месяц 208 рублей, дети до 1 года — 737, дети до 2 лет — 539, а до 3 лет — вообще 400 рублей. Четыре килограмма яблок можно купить!

Самое чудесное - дополнительное пособие семьям с 4 и более детьми. Оно составляет 91 рубль в месяц. Каждому ребенку! До 18 лет! Но только малоимущим семьям.

Кстати, большая часть пособий платится только малоимущим - то есть если доход в семье ниже прожиточного минимума. Правда, почти все многодетные семьи Владимирской области этому критерию соответствуют. Что само по себе не очень хорошо.

При рождении ребенка дают тоже негусто — 17479 рублей, но на эти деньги можно точно купить коляску или кроватку. Стоит отметить, что помимо федерального материнского капитала — это 450 тысяч — предусмотрен еще и областной — 60 776 рублей. И тот, и другой выплачиваются только один раз.

Кроме пособий, есть и льготы - компенсация 50% на коммунальные услуги, бесплатные путевки в детские лагеря отдыха.

Приводим таблицу, с помощью которой вы можете сделал вывод: действительно ли можно «рожать и получать приличные деньги, не работая»?

КОНКРЕТНО

Для того, чтобы получить пособия и льготы, положенные многодетной семьей, нужно обратиться с письменным заявлением в отдел социальной защиты по месту жительства или воспользоваться интернет-порталом государственных услуг (www.gosuslugi.ru).