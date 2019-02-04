2019-02-01T18:24:50+03:00
Общество

Что такое "мисселинг": владимирцам вместо банковских вкладов предлагают непонятно что

За год от жителей Владимирской области в Банк России поступили около 1500 жалоб
Вероника ПАНИНА
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Во владимирском отделении Банка России отмечают интересную тенденцию - за последний год жители региона стали чаще жаловаться на деятельность банков и кредитных организаций и реже - на страховые компании. То ли в конфликтах со страховщиками люди научились отстаивать свои интересы самостоятельно, то ли нарушений в этой сфере стало меньше, а может быть, просто к услугам страховых компаний владимирцы стали прибегать значительно реже, чем к услугам банков.

Всего за 2018 год в Банк России поступило 1494 жалобы от жителей Владимирской области, 339 из них в октябре-декабре. И 65% из этих 339 - это жалобы на банки. Самая частая проблема владимирцев - им при получении потребительского кредита навязывают дополнительные услуги. Есть жалобы на проблемы с погашением кредита, вопросы, связанные с оспариванием кредитной истории.

Был вклад - стала страховка

Но это все было и раньше. А вот жалобы на банковские вклады - это что-то новенькое. Казалось бы, что может пойти не так при открытии вклада? Как рассказали во владимирском отделении Банка России, в регионе появился так называемым "мисселинг" - когда под видом вклада гражданам навязывают совсем другое, часто непонятное им.

Например, инвестиционное страхование жизни. Это очень сложный для понимания обывателя банковский продукт, связанный с инвестициями в акции и облигации и жесткими ограничениями по снятию денег. Доход может быть выше, чем по обычному вкладу, но снять деньги в любой момент без потерь не получится.

- Обычно люди обнаруживают подмену только тогда, когда хотят досрочно вернуть размещенные сбережения, и замечают, что средства нельзя снять в полном размере до истечения срока действия страхового полиса или забрать их при условии удержания определенного процента, - объясняют во владимирском отделении Банка России.

Так что, вкладывая свои деньги, очень внимательно смотрите, куда именно вкладываете. Сейчас существует альтернатива вкладам, которая дает более высоку доходность - например, индивидуальный инвестиционный счет - но там есть свои сложности.

Смотрите, что подписываете

Количество жалоб на страховые компании в последние годы стабильно сокращается. Например, в IV квартале 2018 года оно снизилось по сравнению со III кварталом в 1,8 раза и составило 53 жалобы. Чаще всего люди жалуются на проблемы с ОСАГО, в частности, неверное применение коэффициента «бонус-малус» (КБМ). Эта проблема решается достаточно оперативно, а в 2019 году может быть совсем устранена. Уже с 1 апреля этого года у каждого водителя вместо нескольких КБМ останется только один – самый выгодный, который будет действовать целый год.

На навязывание дополнительных услуг при заключении договора ОСАГО в четвертом квартале 2018 года поступило всего 2 жалобы, количество отказов в заключении договора ОСАГО - тоже только 2. Этому способствовало введение электронных продаж ОСАГО.

На микрофинансовые организации - те, которые дают "деньги до зарплаты по одному документу" - жалуются в основном за некорректные методы выбивания долгов. Часто проблемы связаны с тем, что человек взял взаймы у так называемого «черного кредитора», хотя думал, что это легальная МФО.

- Банк России предпринимает меры по защите прав потребителей финансовых услуг, но важна и ответственность самих людей, их внимание к деталям при заключении договора, желание изучить документы перед их подписанием. Важно не торопиться, не принимать решение сгоряча, взять текст договора домой, прочитать не спеша и посоветоваться со специалистами», - отмечает управляющий Отделением Владимир ГУ Банка России по ЦФО Надежда Калашникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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