Владимирская пенсионерка за свой счет выхаживает бездомных собак

На окраине Владимира, за стареньким зеленым забором, уже шестой год живут собаки, которые раньше слонялись по улицам в поисках еды. За ними каждый день ухаживает Татьяна Малышева, на хрупких плечах которой и держится этот небольшой приют. С раннего утра она привозит животным корм, выгуливает их, убирает вольеры, а если собачка приболела — берет такси и едет в ветеринарную клинику.

Фото из архива Ольги Ларионовой.

Женщине никто не платит за ее каждодневную работу, наоборот, это она выкладывает приличные суммы из своей пенсии, чтобы прокормить и вылечить стаю собак.

Татьяна Малышева добровольно взяла на себя такой груз. Говорит, что не может пройти мимо слепой или раненой собаки на улице. Конечно, всех бездомных животных Владимира к себе не возьмешь, и она это понимает, но все же небольшой части помочь можно.

«Сидели на морозе и смотрели голодными глазами»

- Я всегда подкармливала собак и кошек на улице. Смотрела на них со слезами на глазах. Сейчас я их покормлю, а потом они так же будут сидеть на морозе и смотреть голодными глазами в пакеты прохожих. Бывало, конечно, видела на улице бездомную кошечку, забирала себе, потом пристраивала знакомым, - рассказывала Татьяна Малышева. - Дальше уже стала думать, как создать небольшой приют. Да, у нас в городе много частных приютов, но там нужно платить деньги. Поэтому я и моя хорошая знакомая Алла Савицкая решили, что если дадут нам кусок земли, то на нем все будет бесплатно.

Фото из архива Ольги Ларионовой.

В 2013 году женщины написали письмо губернатору Владимирской области Светлане Орловой и попали к ней на прием. Рассказали, что в городе нет муниципальных приютов. В итоге на ул. 16 Октября, вдали от жилых домов, им выделили участок земли.

- Развивали мы его сами. Я взяла кредит, а Алла Васильевна одолжила денег у племянника. Начали строить вольеры. Помогал и муж, и другие добрые люди, которые привозили сено и подстилки. Так и сделали из территории с мусором полноценную площадку для животных, которую назвали «Единство».

Дальше стали перевозить собак: Татьяна пристроила туда трех своих, а остальных подобрали с улицы. По словам пенсионерки, большую помощь животным стали оказывать школы, где проводились благотворительные акции по сбору старых вещей и одеял.

Щенков подкидывают к воротам

- Мы познакомились с Татьяной Вениаминовной 2 года назад. Я хотела пристроить двух щенков, мне сказали звонить ей, мол она точно возьмет. Когда я впервые ее увидела, поняла, что эта женщина не оставит никого в беде. Настолько добрая! - рассказывает жительница Владимира Ольга Ларионова. - Своих щенков я не забыла, стала возить корм и убираться. Раньше Татьяна Вениаминовна каждый день ездила на такси в приют за город, иногда муж довозил. Теперь эту обязанность взяла я. Если нужно в лечебницу — она звонит мне, я выезжаю. Тут недавно щенков подбросили, а они все плешивые. Так мы ринулись в больницу, где нам сказали, что болезнь заразна для других животных. Некоторое время щенки были изолированы.

Ольга говорит, что о приюте узнало большое количество людей и все чаще собак стали подкидывать прямо к воротам. Выбора нет — приходится брать. Но чем больше животных, тем больше денег и сил на них надо. Одни прививки чего стоят!

- Я никогда не просила денег. Все сама. Где-то дети с внуками помогут, а если нужно что починить, звоню мужу: руки у него золотые, - продолжала Татьяна Малышева. - Вот на днях показывала дочке Наташе альбом с фотографиями, где изображены мои собаки. Говорю ей: «Посмотри, сколько животных я спасла! Как тайно приводила щенков домой, мыла и кормила, как одеяла им давала и лечила.»

Больные собаки приютам не нужны

Фото из архива Ольги Ларионовой.

Всего у Татьяны в приюте более 20 собак, плюс дома 7 и еще несколько кошек, их тоже с улицы привела. У одних лапки отморожены были, а другие - с ранениями или вообще слепые. Как говорит Татьяна Малышева, такими собаками ни один приют не хочет заниматься — это лишние траты. А она берет и поднимает. Только вот прошлым летом одну собаку по кличке Бэня спасти не удалось.

- Около Мурома лежала большая сбитая собака. Мой племянник ее забрал. Собаку надо было восстанавливать. Я все приду к ней, сяду рядом и плачу: «Хоть бы жила!», - тревожно рассказывала женщина. - И жидкость откачивали, и диету соблюдали, но Бэня умер, прожив у меня 2 месяца. Одни слезы, говорить не могу…

Сложно ей говорить и еще об одной проблеме, которая связана не с потерей животных, а с территорией. По доброте душевной женщина разрешила на площадке приюта «Единство», учредитель которой, по документам, она, разместиться другому приюту - «Зоохелп». Первое время они помогали друг другу, но потом волонтеры общественного движения стали расширяться, да так, что собаки Татьяны трутся теперь носами об забор.

- Мне их животных тоже жалко... Уж привыкла к ним. Но почему волонтеры даже не посоветовались со мной насчет строительства новых вольеров? Как же быть тогда мне, если они своими вольерами все занимают? Ведь это я все поднимала, вкладывала и физический труд, и душевный. А теперь моим собакам там нет места.

Женщина пробует договориться с волонтерами о том, чтобы территория делилась поровну, чтобы места хватило всем. Она готова уступать. Но, видимо, не готовы другие.

- Тяжело, - говорит Татьяна Малышева. - Хорошо, что дети поддерживают мое дело. Они тоже любят животных и верят, что все наладится и площадку мою не заберут. Конечно, мы не раз говорили с волонтерами «Зоохелпа». Может и поймут, наконец, что территория не их. Помните, как говорил кот Леопольд? Давайте жить дружно!

Такую сумку пенсионерка привозит собакам каждый день. Фото из архива Ольги Ларионовой.

КОНКРЕТНО

Если вы хотите помочь Татьяне Малышевой кормом для собак, подстилками, сеном или же просто готовы приехать потрудиться, звоните по номеру 89607297220. Площадка «Единство» находится по адресу: ул. 16 лет Октября 68Г.