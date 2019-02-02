Депутаты владимирского Заксобрания обсудили кадровую политику губернатора

На заседаниях областного парламента регулярно бывают тематические часы, на которых депутаты обсуждают какую-то текущую или наболевшую проблему. На январском заседании ЗС народные избранники почти полтора часа посвятили двум вопросам, связанным с деятельностью областной администрации — ремонту больницы в Струнино и кадровым решениям губернатора.

Врио вице-губернатора вызвали "на ковер" в марте

Активнее всех на первом заседании в этом году проявил себя председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Бирюков, представляющий партию «Справедливая Россия». Именно он стал инициаторам обсуждения обеих тем.

Вначале он предложил заслушать на одном из ближайших заседаний информацию о стратегии развития здравоохранения в области.

- Такое решение созрело по итогам доклада директора департамента здравоохранения на заседании профильного комитета, - сказал он. - В принципе, Алексей Мозалев ответил на большинство наших вопросов, связанных с ремонтом больницы в Струнино. Однако мы до сих пор не понимаем, в каком направлении будет развивать политика областной администрации в сфере здравоохранения.

Все депутаты согласились с тем, что им бы хотелось увидеть костяк программы «белого дома» по спасению региональной медицины. Дискуссия крутилась лишь вокруг даты встречи.

Так, представители фракции КПРФ предложили встретиться в марте, чтобы у областных властей было время подготовиться к диалогу с депутатами. Кроме того, за это время будут решены какие-то конкретные вопросы. А вот представитель КПСС Иван Алтухов был категорически настроен увидеть представителей «белого дома» уже в феврале.

- Люди хотят решения своих проблем уже сейчас, сколько можно ждать! - возмущался он.

В итоге все депутаты согласились продолжить диалог в более широком формате в конце марта. До 12 февраля депутаты подготовят список вопросов и передадут их в областную администрацию, чтобы разговор был предметным. При этом на этот раз перед депутатами должен выступить не директор департамента здравоохранения.

- Это должен быть и.о. вице-губернатора, курирующего сферу здравоохранения, чтобы уровень был соответствующий, - резюмировал Владимир Киселёв, спикер Заксобрания.

«Мы залезаем на территорию исполнительной власти, это плохо!»

Менее единодушно прошло обсуждение другого предложения Сергея Бирюкова. Он предложил депутатам дать официальный ответ Законодательного Собрания на обращение Общественной палаты по поводу кадровой политики администрации области. Суть его состояла в том, что депутаты «признают обоснованным волнение общественности по кадровым решениям областной администрации и выражают надежду на то, что Губернатор Владимирской области прислушается к мнению общественности и профессионального сообщества и не допустит обострения социальной напряженности в регионе, вызванной непонятными населению и неподдерживаемыми жителями области кадровыми назначениями». Речь шла, по сути, лишь о возможном увольнении двух людей - директора департамента транспорта Александра Романенко и главы «Владимиртеплогаза» Сергея Пиголкина.

Вначале выяснилось, что четверть депутатов не видела данного обращения Общественной палаты. А потом, когда его принесли, не захотели в этом участвовать.

- Почему мы вступаемся за этих людей?! - спросил депутат от КПРФ Сергей Казаков. - Мы что, проводили депутатские расследования в отношении этих людей? Знаем всю подноготную? Мне кажется, что лучше будет, если решения о том, кого назначать, а кого увольнять, будет принимать губернатор.

- Это прерогатива исполнительной ветви власти, - добавил депутат Максим Шевченко. - И не стоит нам залезать на их территорию. В противном случае, мы рискуем создать опасный прецедент, когда к нам будут обращаться с жалобами по любому кадровому изменению в области. И мы будем разбирать увольнения учителей, врачей и так далее. Но это не наше дело.

- Ну, если кто-то будет увольнять незаслуженно какого-то очень уважаемого педагога, то почему бы и нет, - не согласился с ним председатель ЗС Владимир Киселёв. - Я думаю, что депутаты имеют полное право проявить гражданскую позицию и вынести это увольнение на обсуждение.

В итоге, обращение было принято с некоторыми правками. Так, из него была удалена строчка про «сомнительную репутацию» назначенных чиновников в «белом доме». При этом только 23 депутата проголосовали за обращение, 11 депутатов высказались против его принятия.