2019-02-01T18:38:40+03:00
Общество

Почему "Владимирводоканал» больше не хочет быть частью "единой квитанции"

Около 140 миллионов рублей посредник - Единый информационный расчетный центр - не собрал с населения Владимира
Ирина Начарова
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..Фото: Ирина Начарова
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С января владимирцы стали получать отдельную квитанцию за воду. А "единый платежный документ" превратился в квиток с единственным начислением - за капремонт. Почему даже муниципальное предприятие, которое в свое время "загнали" в ЕРИЦ, отказалось иметь с ним дело?

Как рассказали во "Владимирводоканале", каждый месяц они перечисляли в Единый информационный расчетный центр от 1, 1 млн до 1, 5 млн рублей за то, что те принимают платежи с жителей города Владимира. Конкретно – 2, 41% от суммы собранных средств. Чисто за посреднические услуги, без какой-либо реальной работы.

При этом эффективность сбора денег с населения у ЕРИЦ, по словам генерального директора МУП «Владимирводоканал» Александра Кладова, составляет 92%. В то время, как само муниципальное предприятие более продуктивно работает с абонентами: по напрямую заключенным договорам с 12 000 клиентами, оплата составляет 99%. По мере приближения даты окончания договора с ЕРИЦ руководство "Владимирводоканала" стало задумываться, а стоит ли продолжать такие убыточные отношения. Именно поэтому с 1 января 2019 года муниципалы решили присылать владимирцам свою собственную квитанцию – без посредника.

- На сегодняшний день недосбор денежных средств с населения города Владимира, расчеты с которым производил ЕРИЦ, составляет около 140 миллионов рублей, по скромным оценкам. Окончательные цифры будут известны в начале марта, - сообщил гендиректор МУП «Владимирводоканал» Александр Кладов.

«Где деньги, Зин», - такой фразой охарактеризовал начальник Управления по связям с общественностью и СМИ Александр Карпилович суть взаимоотношений между МУП «Владимирводоканал» и ЕРИЦ. При этом на брифинге отметили, что погашение дебиторской задолженности является заботой исключительно МУП «Владимирводоканал».

- Около 30 000 исков за четыре с половиной года мы подали на жителей, Мы, конечно, будем работать, предстоит не один год отбивать эту дебиторку, но это очень долгий процесс, - пояснил Кладов.

История единой квитанции

- В 2014 году во Владимире была создана структура ЕРИЦ, именно она была призвана аккумулировать в своей единой квитанции всех поставщиков жилищно-коммунальных услуг. Поддерживая эту благую идею, МУП «Владимирводоканал», МКП «ЖКХ» и ООО «Владимирская управляющая компания» присоединились к этому проекту. По прошествии более четырех лет мы видим, что больше к этому проекту никто не присоединился. Руководство МУП «Владимирводоканал» решил не продлять договор с ЕРИЦ, причины мы уже пояснили, - прокомментировал конец «единой квитанции» Александр Карпилович.

О возможном не продлении договора с ООО «ЕРИЦ» на брифинге заявила Марина Лужнова, директор МКП «ЖКХ». Причина тоже финансовая.

- Сбор денег с населения у Единого информационного расчетного центра составляет 75%, мы недополучили много денег. Это напрямую влияет на качество оказываемых нами услуг. Договор с «ЕРИЦ» заканчивается 30 апреля 2019 года. Мы анализируем ситуацию, если она не улучшится в ближайшее время, мы тоже будем ставить вопрос о расторжении договора, - сказала журналистам Лужнова.

Смысл существования ЕРИЦ в таком случае вообще оказывается под большим вопросом - нужна ли городу структура, которая не делает ничего, кроме сбора денег в качестве посредника?

Руководство МУП «Владимирводоканал» также отметило, что в ближайшие месяцы за услуги водоснабжения и водоотведения можно будет заплатить, не выходя из дома. Абоненты смогут воспользоваться личным кабинетом на сайте организации. МУП «Владимирводоканал» просит оплачивать квитанции и вносить в них актуальные данные на текущий момент. Это позволит вести правильный учет потребленной воды каждым абонентам и при необходимости сделать корректный перерасчет.

КОНКРЕТНО

Напоминаем, сбор платежей по выставленным платежным документам МУП «Владимирводоканал» производится через отделения Сберегательного банка Российской Федерации, «МинБанк», ВТБ 24, «Почту России», а также через кассу «Владимирводоканал» по адресу: г. Владимир, ул. Горького д. 95.

ИСТОЧНИК KP.RU

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