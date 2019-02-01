Врио замгубернатора Владимирской области Александр Байер: "Уголовное дело возбуждено по факту, а не в отношении меня"

До того, как стать исполняющим обязанности заместителя губернатора Владимирской области, Александр Байер работал в Нижнем Новгороде. Почти сразу во владимирской прессе появились публикации - мол, новый сотрудник обладминистрации имеет отношение к уголовном делу по неуплате НДС АО «Нижегородский водоканал», которым раньше руководил Байер.

31 января Александр Байер на пресс-конференции прокомментировал ситуацию.

— Не только на «Нижегородском водоканале» я работал в своей жизни. Я работал и на ростовском водоканале, и в российских коммунальных системах. В коммунальной отрасли я давно. Было огромное количество различных проверок, аудитов, дел возможных. Это раз. Второе. Против меня не было возбуждено дело, о котором говорили в прессе. Оно было возбуждено по факту неуплаты налога. НДС там, по мнению следствия, должен был появиться ввиду того, что не переданы неотделимые улучшения на все имущество, когда-то переданное до концессии ОАО «Нижегородский водоканал». В момент передачи в концессию это имущество, соответственно, должно было вернуться в муниципальную собственность, после этого следом, тут же, быть передано назад в ОАО, но уже по концессионному соглашению. Это коллизия концессионного права. Сама концессия подписывалась главой администрации в 2013 году. Она подписывалась именно на основании того, что водоканал является арендатором в тот момент этого имущества без конкурса. Поэтому сама концессия — это логичное продолжение этого договора аренды. Данное соглашение было торпедировано областной прокуратурой, насколько я помню, и устояло во всех инстанциях суда. Поэтому договор до сих пор легитимен.

Пояснил Алексаендр Байер и информацию о том, что пост в нижегородском правительстве он потерял в связи с уголовным делом.

- С делом это никак не связано. Глеб Никитин работал и. о. губернатора год - после того, как его этим правом наделил президент. «По дороге» у него появлялась новая команда. 9 сентября прошлого года, когда он стал губернатором, я по договоренности сложил свои полномочия через три дня после результатов выборов. И только потом привязали эту ситуацию к уголовному делу, которое — повторюсь — возбуждено не против меня.

После меня любой директор «Нижегородского водоканала» мог оплатить этот НДС, если бы видел на то необходимость. После меня еще 5 директоров было. Думаю, следственные органы разберутся достойно с этой проблемой, и все встанет на свои места в ближайшее время.