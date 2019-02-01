Во Владимире ясли пристроят к детсадам

Во Владимире двести малышей не могут попасть в ясли – им просто не хватает мест. Решить проблему планируется с помощью новых корпусов, которые построят на территории уже существующих детских садов. Все пристройки будут одинаковыми – это типовой проект, утвержденный Минстроем, который адаптируют к условиям города. Места, где будут пристройки, выбирали по двум принципам: где скопилась большая очередь в ясли и где площадь садика позволяет возвести еще один корпус. В итоге выбрано четыре места: №№4, 62, 66 и 87 на улицах Сурикова, 1-я Пионерская, Завадского и Крайнова. Деньги на строительство выделят сразу из трех бюджетов: 144 миллиона придут из федерального, три даст область, а почти восемь с половиной миллионов нужно выделить Владимиру. Необходимые средства депутаты горсовета решили взять из резерва, предназначенного на реализацию областных и федеральных программ. Кстати, как уверяют власти, такие пристройки помогут открыть дополнительные группы и в основных зданиях детсадов.

- Если в пристройке мы построим новую современную столовую, то старая столовая нужна уже не будет, там мы сможем организовать еще одну группу. Кроме того, часть подготовительных групп будет работать на базе школ, и освободившиеся группы в детсадах тоже помогут добавлять каждый год 190 мест в детские сады, - рассказал глава городской администрации Андрей Шохин.

Если выделение денег на ясли депутаты горсовета одобрили, то установка турникетов во всех школах города вызвала разногласия. В 24 школа города системы контроля управления доступа уже стоят, а 26 планируют оснастить этими системами до конца года. Необходимые деньги – более одиннадцати миллионов – как и в прошлом году выделят из областного бюджета. Но часть депутатов по-прежнему считает, что вместо установки турникетов лучше накормить детей бесплатными завтраками. Правда, денег на это в бюджете не предусмотрено, а кроме того в администрации уверяют, что жалоб от родителей, чьих школьников перестали кормить бесплатно, пока не поступало.