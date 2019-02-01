В районе Веризино построят дорожную развязку

Новый выезд из микрорайона Сновицы-Веризино на Пекинку появится в районе поворота на поселок Содышка и «Ивановских мануфактур». Закольцевать участок решили неслучайно: сейчас на нем проехать совсем непросто.

Дорожная развязка должна помочь не только справиться с пробками и снизить количество аварий, но и удовлетворить жителей микрорайона, которые не раз обращались с жалобами в администрацию Владимира. Благодаря разворотному кругу автомобилисты смогут спокойно заехать в Веризино, развернуться и поехать обратно. В дальнейшем планируется замкнуть участок у заправки рядом с ТЦ «Ивановские мануфактуры» с улицей Гастелло, с продолжением на Промышленный проезд и выездом на улицу Почаевская.

Предполагается, что разворотный круг заменит временный светофор и перекресток на Веризино, где по проекту капремонта трассы М-7 поставят сплошные ограждения. Работы в частности в полосе отвода своими силами и за свой счет выполнят федеральные дорожники, которые в этом году будут на этом участке проводить капремонт. Но чтобы приступить к работам, необходимо в кратчайшие сроки составить проект, который, по предварительным прикидкам, обойдется в полтора миллиона. Эти деньги удалось отыскать в городском бюджете, с одобрения владимирских депутатов внеся изменения в адресную инвестиционную городскую программу. Завершить все работы по созданию дорожной развязки планируется в начале осени.