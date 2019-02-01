Депутаты ЗС сделали платные парковки бесплатными по воскресеньям

Январское заседание Законодательного собрания Владимирской области получилось жарким. Первые полтора часа депутаты посвятили вопросам, связанным с их взаимодействием с областной администрацией. И только потом перешли к обсуждению проектов законов, влияющих непосредственно на жизнь жителей региона.

Суббота — выходной не для всех

О первых полутора часах Заксобрания мы расскажем в ближайшее время в отдельном материале. А в этом материале мы сконцентрируемся на самых интересных законодательных инициативах народных избранников.

Так, депутаты ЗС приняли закон, устанавливающий правила для платных парковок. Сделать это нужно было давно, так как до последнего времени они появлялись, где угодно, и работали, как заблагорассудится. В итоге, депутаты определили, где парковки можно делать, а также, когда они могут быть платными, а когда бесплатными.

Платные парковки запретили на территориях, прилегающих к объектам спорта, зданиям образовательных и медицинских учреждений, зданиям госучреждений, а также на площадках, которые являются общим имуществом многоквартирных домов.

Также платные парковки в некоторые дни обязаны быть бесплатными для всех. Речь идет о воскресеньях, праздничных днях, а также днях, на которые перенесены выходные дни в соответствии с какими-либо событиями и праздниками.

Некоторые депутаты спросили, почему не сделали бесплатными субботу, ведь это тоже выходной день. Но оказалось, что по трудовому законодательству стопроцентно выходным днем считается лишь воскресенье. Поэтому для субботы пришлось бы сильно менять законодательство.

Деньги за капремонт вернут

Кроме того, депутаты Заксобрания исключили из программы капремонта около 200 домов. Это дома, в которых находится менее пяти квартир. В свое время об этом депутатов просило руководство фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

- Цены на материалы растут, а тариф сохраняется на уровне 6 рублей 50 копеек за квадратный метр, - говорили в фонде. - При нынешнем тарифе сложно выполнять программу в положенном объеме. Выходом было бы исключение из нее домов, в которых количество квартир не превышает четырех.

Депутаты в итоге пошли на встречу фонду, тем более что и жители данных домов не горели желанием платить счет за капремонт (а кто горел?).

- Жителям этих домов вернут деньги, которые они исправно платили последние шесть лет, - сказал депутат Дмитрий Рожков. - Но только если в домах уже не был сделан ремонт.

В области могут начать выдавать землю под дома семьям

Также депутаты рассмотрели закон о предоставлении бесплатных земельных участков тем, кто собирается вести на них фермерское хозяйство. Всего в перечень вошли 10 районов и 50 сельских поселений области. В разрешенных местах фермеры смогут на шесть лет получать землю под свои проекты. По истечении этого срока они смогут продлевать аренду участков, но только при условии, что они действительно занимаются делом.

- А как администрация области относится к тому, чтобы давать семьям брошенные и неиспользуемые сейчас земельные участки под строительство домов и тоже самое ведение сельского хозяйства? - спросил председатель Заксобрания Владимир Киселев.

- Положительно, - ответил Константин Демидов, директор департамента сельского хозяйства и продовольствия.

- Тогда нам надо будет подумать о создании такой программы, потому что спросом она пользуется, - сказал Владимир Киселёв. Его, кстати, поддержал и депутат от КПРФ Максим Шевченко, который сказал, что можно использовать опыт других регионов России в этом вопросе.

- Это отличный вариант разгрузки городов, - сказал он. - У нас есть подобные программы в Калуге, Белгороде.

Депутаты в итоге решили в ближайшее время заняться изучением вопроса. И конкретно тем, что нужно сделать для появления в регионе подобной программы.