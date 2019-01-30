Дети из сгоревшей школы в поселке Красное Пламя будут учиться в селе Искра

30 января около полудня в поселке Красное Пламя Александровского района вспыхнул третий этаж средней школы №34. Огонь моментально распространился на 700 квадратных метров. В это время в учебном заведении находилось 80 человек, из них 70 детей. Всех успели эвакуировать, никто не пострадал.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 13.32, через несколько минут на месте уже работали 31 человек и 11 единиц техники. В 14.47 пожарные локализовали очаг возгорания, а в 14.55 — ликвидировали открытое горение. Причина возгорания школы, построенной в 1979 году, выясняется. Сотрудники СК России по Владимирской области проводят доследственную проверку по факту пожара.

Пожар в школе.

- Следователем СК России будет дана объективная оценка действиям или бездействию должностных лиц школы №34, администрации Краснопламенского сельского поселения и органов местного самоуправления Александровского района на признаки халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ), - сообщили в Следственном комитете.

По результатам проверки станет ясно, возбудить уголовное дело или нет. Сейчас все дети до конца недели будут сидеть по домам, решается вопрос, смогут ли ученики после 4 февраля вновь сесть за парты своей школы или все же придется ездить на автобусе в соседнее село Искра.

- Учебный процесс не приостановим. Сначала нужно оценить, какой ущерб нанесен школе — первый и второй этажи пламя не задело. Единственное, стоит запах гари. Если есть опасность, то дети первое время будут учиться в соседней школе. Если опасности нет, третий этаж будет просто перекрыт, а потом восстановлен, - сказала заместитель главы администрации Александровского района по социальной политике Елена Шульга.