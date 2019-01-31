Каждый десятый владимирец в январе получил неправильный счет за воду

Еще в середине января стало известно, что во Владимире с этого года возвращается отдельная квитанция за воду. И во Владимирводоканале еще тогда предупреждали: есть вероятность, что многие горожане получат платежки с ошибками. Так у нас всегда бывает при любых изменениях привычной системы.

Так и вышло. Около 10 процентов платежей за воду оказались со странными суммами или недочетами. Как так получилось и что с этим делать, спросили мы в Владимирводоканале.

В три раза больше, чем раньше

Ситуация с ошибками действительно выглядит непонятно. Если раньше водоканал передавал все данные по платежам в ЕРИЦ (единый расчетно-информационный центр), который и рассылал квитки, то что изменилось теперь? Казалось бы, когда ты сам оформляешь квитанции, ошибок должно стать еще меньше.

- Дело в том, что мы не получили от ЕРИЦ данные по платежам за декабрь, которые были оплачены до нового года, - рассказал пресс-секретарь водоканала Иван Лютков. - Это как раз где-то 10 процентов от всех платежей. Не имея этих данных, мы вынуждены были выставить суммы не по счетчикам, а взять средние показатели, учитывая платежи прошлых месяцев.

Но в итоге почему-то получились не средние, а завышенные суммы, от которых многих бросило в дрожь. Платежи стали больше в полтора-три раза. Одному из владимирцев прислали счет за воду с суммой 8 тысяч рублей! Естественно, в понедельник-вторник в водоканале были толпы негодующих людей. 10 окошек не справлялись с наплывом и в очередях в среднем горожане проводили около часа.

Плати все равно - иначе штраф

Если одним жителям напутали с суммами в платежках, то другим и вовсе прислали квитанции, в которых суммы выставлялись по тарифу, а не по показаниям счетчиков.

- И это при том, что у нас счетчики дома стоят, - сказала Татьяна, жительница из одного из домов по улице Фатьянова. - В кассе мне объяснили, что у нас у счетчиков на холодную воду истек срок годности (см. СПРАВКА «КП» - Авт.). И вообще на них пломб якобы нет, хотя они всегда были! Так что мне еще теперь придется вызывать мастеров, проверять сохранность пломбы. Проверка каждого счетчика стоит 340 рублей!

При этом в водоканале говорят, что в любом случае, даже если суммы очевидно неадекватные, оплатить счета не просто нужно, а необходимо. Иначе людей ждут штрафные санкции в виде пени. А компания обещает потом сделать всем перерасчет и учесть переплаченное в следующих квитанциях.

КСТАТИ

Те, кто до сих пор не установил в своих квартирах счетчики, платят за воду по нормативу. И они с удивлением обнаружили в новой платежке надбавку за отсутствие приборов учета — 140 рублей с человека. На самом деле надбавка действует уже второй год, просто в прежних квитанциях от ЕРИЦ она была замаскирована в тарифе, а теперь выписана отдельной строкой. Она в какой-то степени является штрафом за не установку счетчиков.

СПРАВКА «КП»

Когда надо проводить поверку счетчиков воды

- для горячей воды – 4 года;

- для холодной воды – 6 лет.

Такая разница обусловлена тем, что в системе горячей воды механизм (крыльчатка и прокладки) изнашиваются быстрее, поскольку приходится работать в условиях повышенных температур, от 70 до 90 градусов.

Стоимость поверки одного счетчика - около 350 рублей.