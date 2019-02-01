Владимирцев «разводят» на покупку датчиков утечки газа

После недавних трагедий со взрывами газа в жилых домах у многих владимирцев возник вопрос - нет ли способа уберечься от такого? И на этом испуге, как водится, стали делать бизнес нечистоплотные граждане.

Незнакомцы, представляющиеся сотрудниками Газпрома, обходят квартиры и настойчиво требуют купить и поставить газоанализатор - якобы таковы теперь требования закона. Стоимость – от четырех до семи тысяч рублей, причем деньги нужно отдать сразу же наличными.

- Моей 78-летней маме позвонили в дверь, представились сотрудниками регионального Газпрома и настойчиво убеждали немедленно установить специальный прибор. По их словам выходило, что без этого прибора может произойти утечка газа и жизни людей будут под угрозой. К счастью, она отказалась пускать их в квартиру, сказав, что сначала должна посоветоваться с детьми. Потом я позвонила по телефону, указанном в квитанции за газ, и оказалось, что никаких приборов нам ставить не надо, - рассказала жительница Владимира Ольга Кондрашова.

С аферистами, убеждающими раскошелиться во имя безопасности, столкнулась не только она. По словам горожан, на подъездах даже появляются объявления о грядущей проверке и обязательной установке приборов. На бумажке логотип, напоминающий газпромовский, но никаких телефонов в объявлениях не указано. Это - аферисты. К АО «Газпром газораспределение Владимир», занимающегося проверкой газового оборудования в многоквартирных домах, эти объявления никакого отношения не имеют.

- Специалисты АО «Газпром газораспределение Владимир» проводят только плановые проверки на основании заключенных договоров, с графиком которых можно ознакомиться на официальном сайте компании. Во время проверки оборудования сотрудники не устанавливают приборов и тем более не призывают к их покупке. Кроме того, все расчеты жителей с АО «Газпром газораспределение Владимир» производятся с помощью квитанции, а не при передаче наличных из рук в руки, - пояснили в организации.

Настоящий специалист АО «Газпром газораспределение Владимир» должен быть в спецодежде темно-синего цвета с логотипом организации и обязательно иметь при себе удостоверение. Проверить его личность можно, позвонив в Центр Обслуживания Клиентов по телефону (4922) 77-83-14.

КСТАТИ

Установка газоанализаторов хоть и необязательна, но возможнА. Ставить их имеют право только специалисты газораспределительных организаций. Если вы хотите обзавестись прибором, нужно позвонить непосредственно на предприятие.