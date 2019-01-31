Что осталось за кадром полета владимирского подростка с губернатором в вертолете

14-летний Артем Грязнов и его младшая сестренка Вика провели в небе вместе с губернатором Владимиром Сипягиным 40 минут. Вместе со спасателями они патрулировали зимние дороги. О своей мечте подняться в воздух Артем, страдающий онкозаболеванием, написал в Кремль в рамках проекта «Елка желаний», и мечта исполнилась.

На борт вертолета МЧС Ми-8 27 января поднялась не вся семья. Мама Артема Грязнова, Ирина Скотникова, осталась на земле. Призналась, ни разу не летала и пока не собирается, очень боится. Детей на борту сопровождал отец, Роман Скотников.

Но настоящей мечтой мальчика стало онкологическое отделение больницы для детейФото: Администрация Владимирской области

- Вечером дома мы только об этом говорили: о встрече с губернатором, о полете. Артему и всем нам очень понравился наш губернатор, очень открытый, доброжелательный человек! «Такой простой дядька!» – так Артем сказал о нем, – рассказала нам Ирина.

Губернатор на своих страницах в соцсетях также по-доброму отозвался о мужественном подростке.

- Удивительно крепкий, сильный духом парень. Он продолжает вести активную жизнь, участвует в работе поискового отряда, хочет служить в МЧС. Полет на вертолете, да еще и в условиях реальной работы ведомства, был его мечтой. И сегодня она сбылась вопреки прогнозам синоптиков. Вижу в этом добрый знак и желаю Артему скорейшего выздоровления, - сказал губернатор Владимир Сипягин.

Настоящая мечта Артема

Артем Грязнов уже много лет борется с онкозаболеванием. Диагноз – нейробластома.

- Ему было шесть лет, когда отказали ноги, обследовали, нашли опухоль в позвоночнике. Полгода Артем не сидел и не ходил, прогнозы были неутешительные. Но моими молитвами он пошел. Сейчас готовимся к операции. Скоро поедем в Российский онкоцентр им. Н.Н. Блохина, на консилиуме будет принято окончательное решение, - поделилась с нами мама Артема.

Когда Ирине Скотниковой позвонили из областной администрации и спросили, какое желание Артем хочет исполнить, подросток не сразу сказал: «Хочу летать!» Настоящая мечта мальчика, его семьи и всех владимирских родителей, у которых дети больны онкозаболеваниями, – чтобы в областной столице открылось детское онкологическое отделение.

- Когда Артем сказал, что мечтает об отделении, я сама его поправила: «Сынок, это слишком большая мечта». Тогда он рассказал о своем мальчишеском желании – подняться в небо на настоящем вертолете. Артем мечтает стать спасателем, работать в МЧС. Но при встрече с губернатором я, конечно, пользуясь таким редким случаем, задала самый важный вопрос главе региона. Владимир Сипягин обещал выслушать наши проблемы, - пояснила Ирина.

.Фото: Администрация Владимирской области

Не запирать больных детей в палатах

Дело в том, что во Владимире вообще нет детского онкологического отделения! Дети, больные раком, проходят лечение на базе педиатрического отделения Областной детской клинической больницы. В медучреждении, к сожалению, нет условий для таких больных. Дети вынуждены сидеть в палатах, ведь в коридоре они легко могут подхватить инфекцию от других пациентов, а заболевать им никак нельзя – иммунитет снижен. А в 15 лет подростков переводят в онкодиспансер, где они находятся рядом со взрослыми больными.

- Много лет подряд мы просим власти, чтобы нам помогли, чтобы открыли отделение. Но нас никто не слышал. Теперь появилась надежда, - говорит Ирина.

В ближайшее время губернатор обещал встретиться с мамами больных детей. Если во Владимире откроется детское онкоотделение, подростки, которым исполнилось 15 лет, смогут продолжать лечение в детской больнице, а не на базе областного онкодиспансера. На сегодняшний день, в области зарегистрировано 32 больных раком ребенка.