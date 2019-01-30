Во Владимире эвакуировали мэрию, школы и торговые центры

30 января по Владимиру прокатилась волна телефонных сообщений о минировании общественных зданий в разных концах города. Сначала работников эвакуировали из казначейства на улице Кирова, потом — из городской администрации и рядом стоящего дома. Дальше сообщения о бомбах посыпались как из рога изобилия. Неизвестные говорили о заминированных ЦНТИ, Областной клинической больнице, роддоме №2, торговых центрах и школах.

В казначействе тревогу подняли в 10.15. К работникам зашел заместитель начальника и сказал: «Сейчас все выходим на улицу. Нам сообщили, что наше здание заминировали».

У здания администрации города Владимир 30 января 2018 (эвакуация).

Машины МЧС были повсюдуФото: Валерия Рудометова

- У нас в этот момент было совещание в кабинете у руководителя. Мы подумали, что это просто учения. У нас частенько они бывают, поэтому паники не было. Все выключили компьютеры, оделись и вышли на улицу. Стояли минут 20, ждали дальнейшей информации. Приехала полиция, оцепила здание. Нас отпустили по домам, - рассказала на анонимных условиях сотрудница казначейства. - Сказали, позвонят, когда можно прийти на работу.

Где-то в 10.35 на улицу вывели и работников городской администрации, а также жильцов дома №40 по улице Горького, что стоит по соседству с мэрией. Как сказал официальный представитель мэрии Владимира Александр Карпилович, сотрудники сразу же разъехались по поручениям, а через несколько часов вновь вернулись на рабочие места. К зданию также подъезжали машины полицейских и спасателей. Около часу дня мэрия возобновила работу.

Прохожим полицейские говорили, что проводятся ученияФото: Валерия Рудометова

А вот ЦНТИ (Центр научно-технической информации) оцепили на долее долгий срок. Даже после обеда здание еще было оцеплено полицейскими. Мимо проходящих людей полиция отправляет в обход и говорит: «учения». Владимирцы спокойно разворачиваются и уходят.

Помимо этого в Добром эвакуировали торговые центры «Район» и «Меридиан», а также центр патологической речи, в Загородном — Областную клиническую больницу, на Офицерской — роддом №2. Многие работники тут же постили в социальные сети фото, видео и комментарии. Большинство спрашивало, что случилось. «Нам ничего не сказали, просто вывели из здания. Может, подшутил кто», пишут люди.

Здание ЦНТИ тоже оцепилиФото: Валерия Рудометова

После полудня стало известно, что такие же анонимные угрозы о терроризме поступили в пять школ. Детей немедленно вывели на улицу, они даже не успели схватить свои рюкзаки. Тех учеников, которые живут неподалеку, отправили домой. Остальных — в соседние школы, причем без портфелей.

Полицейские стояли повсюдуФото: Валерия Рудометова

Полиция пока не дает никаких комментариев о случившемся. На местах у огороженных красной лентой зданиях полицейские говорят: « У нас приказ. Мы выполняем. Хотите что-то спросить — звоните в пресс-службу». Но в пресс-службе ответили, что у них официальной информации для СМИ нет.