2019-01-30T13:07:19+03:00
Общество

Полицейский бросился в ледяную прорубь спасать замерзшую собаку

Меленковский инспектор не остался в стороне от чужого горя
Артём Черепанов
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Хаски Герда вернулась к хозяйкеХаски Герда вернулась к хозяйкеФото: Предоставлено пресс-службой УМВД по Владимирской области
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В конце декабря прошлого года вечером в Меленках к инспекторам ГИБДД подбежали две взволнованные девочки. Обеспокоенные школьницы рассказали людям в погонах, что неподалеку в ледяную реку упала собака. Девочки даже не знали, чья это собака. Бедолага едва ли могла сама выбраться из ледяного плена, девочки просили о помощи.

Инспекторы ГИБДД отправились к реке и увидели обессилившую хаски. Замерзая, собака отчаянно боролась за жизнь, но даже не могла сдвинуться с места. Инспектор ДПС Александр Чуйков, поняв, что ждать помощи не от кого, решил спасать собаку самостоятельно.

- Позвонил в МЧС, рассказал о случившемся, - деловито рассказывает инспектор ДПС Александр Чуйков. - Понял, что дожидаться коллег нет смысла. Быстрее дойду сам. Делать нечего, прошел спасать собаку.

Сняв с себя форму, полицейский осторожно вышел на тонкий лед. Страшно, холодно. Но испектор не испугался. Потихоньку добрался до полыньи и аккуратно вытащил хаски на берег. Испуганная собака едва стояла на лапах. Ни ошейника, ни брелока на хаски не было. Полицейские даже не знали, чья это собака и кому передать замершую хаски. Решили сначала отогреть собаку в машине.

Немного отогревшись, собака пришла в себя и бросилась бежать домой. Инспекторы ГИБДД вернулись к службе.

Спасение собаки Меленки.

Через несколько дней объявилась хозяйка собаки Светлана Панферова. Случайно узнав, кто спас ее любимицу Герду, она решила лично поблагодарить доблестных инспекторов.

- Я очень благодарная сотруднику ДПС Александру Чуйкову, - говорит Светлана Панферова. - Она у нас как член семьи, она нам очень дорога. Все таки, не каждый человек полезет в прорубь за чужой собакой.

Сейчас Герда прекрасно себя чувствует, играется на снегу и дружелюбно виляет хвостом при виде своего спасителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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