2019-01-29T17:26:22+03:00
Общество

Казанский родник не выдержал крещенских морозов

Источник на улице Фатьянова замерз и теперь там постоянно дикие очереди
Алексей СУХОВ
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Очередь к родникуОчередь к родникуФото: Сергей МОРКОВКИН
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Казанский родник — место популярное. Несмотря на то, что в Юго-Западном районе люди пользуются в квартирах водой из судогодского водозабора (он несравнимо лучше нерлинского), местные жители все равно жалуются на излишнюю жесткость воды. Поэтому многие предпочитают использовать для питья и еды воду из Казанского родника.

То, что струйка стала тоньше, люди заметили еще в выходные. Обычно пятилитровая бутыль набирается за 20 секунд, а тут вдруг потребовалось 2-3 минуты, чтобы ее заполнить водой. На роднике всегда собираются очереди, но двигаются они быстро, поэтому потерпеть можно. А тут люди стояли по часу за водой. Ведь некоторым нужно было за раз набрать по четыре или пять 19-литровых бутылей. Или по 15-20 пятилитровых…

- Эта история повторяется последние три года, - рассказала Ольга Канищева, начальник единой дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области. - Как только приходят крещенские морозы, родник не выдерживает и замерзает. По всей видимости, на пути родника промерзают какие-то пласты земли. В итоге, вода не поднимается достаточно высоко, чтобы течь в полную силу из труб.

В дирекции говорят, что сделать в данном случае они ничего не могут. Тут быстрее навредишь роднику, чем поможешь. Поэтому жителям советуют ждать потепления.

- Как только температура поднимется хотя бы до ноля градусов, родник должен отойти, - сказала Ольга Канищева. - А так, уже весной точно все наладится. Главное, что родник не иссякает полностью. Ведь в природе такое часто бывает. Но казанский родник пока держится.

0 градусов синоптики обещают уже к концу этой недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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