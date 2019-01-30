Владимирских детей распределили по школам

Владимирская мэрия опубликовала постановление, которое закрепляет определенные улицы и дома за конкретными школами города. Такая схема «прикрепления» нужна, чтобы более-менее равномерно распределить нагрузку на школы и не создавать ситуацию, когда в одну школу родители первоклашек ломятся и записываются в очередь с ночи, а в другую - недобор. Ведь не секрет, что в любом районе существуют школы престижные и те, в которые детей отдают менее охотно.

«Прикрепление» к определенной школе конкретных домов означает, что будущих первоклашек в эту школу возьмут с гарантией. Если детей вдруг окажется больше, чем мест в первых классах, родителям тех ребят, которые пришли записываться позже, предложат альтернативу, но они вправе не соглашаться - тогда школа обязана решить эту проблему сама. А вот детей из соседних районов, не закрепленных за школой, берут только в том случае, если остаются свободные места в первых классах.

Территориальный принцип не действует при поступлении в гимназии №3, 23 и 35. Там своя методика отбора и зачисления.

По сравнению с прошлым годом, территориальная схема «закрепления» районов за школами города немного изменилась. В основном изменения касаются новой школы №49 и самых популярных и потому переполненных школ. Основные изменения такие.

К новой школе №49 больше не относятся дома по улице Пугачева N 60-а, 62, 75, 77 и 79. Первоклашек из этих домов теперь приписали к школе №39. Зато четко прописано, что в эту школу идут дети с улицы Нижняя Дуброва (нечетная сторона) и с улицы Тихонравова. Раньше ребят из этого района брали в 49-ю школу только при наличии свободных мест, а так они были приписаны к школе №39. А вот дети, живущие по четной стороне Нижней Дубровы (кроме нескольких отдаленных домов), все так же идут в 39-ю школу.

В школу №25 по-прежнему будут принимать детей из Веризино, а также живущих вдоль Пекинки (ул. Куйбышева), на ближайшем участке улицы Горького и паре прилегающих улиц. А вот ребят из домов №4, 6, 8 и 10 по улице Тракторная, которые раньше относились к этой школе, теперь будут учить в школе №19.

Детей с улиц Тургенева и Гаршина которые раньше шли в школу №36, теперь отправили в школу №13.

Набор в первые классы владимирских школ официально стартует 1 февраля.