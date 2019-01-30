2019-01-29T17:24:20+03:00
Общество

Владимирских детей распределили по школам

В этом году схема «прикрепления» учеников по районам немного изменилась
Анна ДЕКТЯРЕВА
Поделиться:
Схема прикрепления территорий за школами измениласьСхема прикрепления территорий за школами измениласьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Владимирская мэрия опубликовала постановление, которое закрепляет определенные улицы и дома за конкретными школами города. Такая схема «прикрепления» нужна, чтобы более-менее равномерно распределить нагрузку на школы и не создавать ситуацию, когда в одну школу родители первоклашек ломятся и записываются в очередь с ночи, а в другую - недобор. Ведь не секрет, что в любом районе существуют школы престижные и те, в которые детей отдают менее охотно.

«Прикрепление» к определенной школе конкретных домов означает, что будущих первоклашек в эту школу возьмут с гарантией. Если детей вдруг окажется больше, чем мест в первых классах, родителям тех ребят, которые пришли записываться позже, предложат альтернативу, но они вправе не соглашаться - тогда школа обязана решить эту проблему сама. А вот детей из соседних районов, не закрепленных за школой, берут только в том случае, если остаются свободные места в первых классах.

Территориальный принцип не действует при поступлении в гимназии №3, 23 и 35. Там своя методика отбора и зачисления.

По сравнению с прошлым годом, территориальная схема «закрепления» районов за школами города немного изменилась. В основном изменения касаются новой школы №49 и самых популярных и потому переполненных школ. Основные изменения такие.

К новой школе №49 больше не относятся дома по улице Пугачева N 60-а, 62, 75, 77 и 79. Первоклашек из этих домов теперь приписали к школе №39. Зато четко прописано, что в эту школу идут дети с улицы Нижняя Дуброва (нечетная сторона) и с улицы Тихонравова. Раньше ребят из этого района брали в 49-ю школу только при наличии свободных мест, а так они были приписаны к школе №39. А вот дети, живущие по четной стороне Нижней Дубровы (кроме нескольких отдаленных домов), все так же идут в 39-ю школу.

В школу №25 по-прежнему будут принимать детей из Веризино, а также живущих вдоль Пекинки (ул. Куйбышева), на ближайшем участке улицы Горького и паре прилегающих улиц. А вот ребят из домов №4, 6, 8 и 10 по улице Тракторная, которые раньше относились к этой школе, теперь будут учить в школе №19.

Детей с улиц Тургенева и Гаршина которые раньше шли в школу №36, теперь отправили в школу №13.

Набор в первые классы владимирских школ официально стартует 1 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На бывшей территории Тракторного завода произошел пожар
Начальник дежурной смены службы пожаротушения МЧС по Владимирской области занял первое место на чемпионате по мотокроссу
Детский центр во Владимире снова откроет свои двери для посетителей
В Радужном прокуратура помогла ребенку-инвалиду получить жилье
В Судогодском районе "черные лесорубы" напилили на 7 миллионов
В столовой муромского колледжа завышали цены на жареный минтай
Во Владимире в восьмой раз пройдет фестиваль, посвященный альтисту Дмитрию Глебову
Владимирская область войдет в пилотный проект по функциональной нейрохирургии
Жительницу Вязников признали виновной в гибели внучки
Владимирцам покажут предметы быта разных народов России
Менеджер владимирского филиала телекоммуникационной компании брал взятки за аренду помещения
Субсидии многодетным семьям во Владимирской области вырастут на 1000 рублей
В Собинке вора осудили за кражу свиного копыта и желудка
Во Владимире эпидпорог по гриппу превышен на 29%
Во Владимирской области стали реже встречаться фальшивые деньги
У муромского ночного клуба избили мужчину и украли все деньги
Спортсмены Владимирской области завоевали две золотые медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия