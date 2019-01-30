2019-01-29T17:13:35+03:00
Общество

Первоклашек из «Коммунара» будут возить учиться во Владимир

Специальный автобус будет доставлять детей в город на целый день
Валерия Рудометова
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Школа № 46 в КоммунареШкола № 46 в КоммунареФото: Валерия Рудометова
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Из-за строительства новой школы в микрорайоне «Коммунар» три первых класса, которые наберут в 2019 году, будут учиться не около дома, а в 26-й школе на улице Горького. Еще один класс разместят в детском саду №104. Через два года, когда за старой школой возведут новую, учеников переведут обратно вместе с учителем.

Все не поместятся

Сейчас в школе №46 учатся 923 человека. Главная проблема в том, что стройка затронет второй двухэтажный корпус, где сейчас занимаются 8 классов начальной школы. Здание будут сносить, а «началку» переводить в основной корпус, который и без этого переполнен. Поэтому четыре класса, которые наберут в 2019 году, будут заниматься в 26 школе Владимира и 104 детском саду микрорайона «Заклязьменский».

- Ни один ребенок, который уже учится в 46 школе, не будет переведен в другое образовательное учреждение. Но в связи с тем, что микрорайон «Коммунар», закрепленный за данной школой, достаточно большой, да еще с ближайшими селами, было принято решение о временном переводе 70 первоклассников в 26 школу, - сказал Евгений Алексеенко, замначальника управления образования Владимира.

В общественный транспорт малышей загонять все-таки не будут - выделят школьный автобус. В 7.30 первоклашки вместе с учителем на нем отправятся в 26 школу. Там у них пройдет три-четыре урока, а дальше, до полпятого, - занятия в кружках, прогулки…

- У нас на базе школы есть спортивная площадка, недалеко - Соловьиный пруд. Если не хотят туда, можно сходить к новому скверу городского ДК, конечно, вместе с учителем. После этого предусмотрены занятия в кружках: театральном, танцевальном, прикладном. Не исключаем, что первоклассник посещает другие кружки или музыкальную школу. Родители могут в любое время после уроков его забрать и отвести. В 16.30 за учениками приезжает автобус и высаживает детей у крыльца школы 46, где их встретят родители, - говорит директор 26 школы Светлана Лепешкина.

За забытым дневником не сбегаешь

Маленьким ученикам не позавидуешь - каждый будний день они будут проводить в автобусе по часу (туда-обратно). И после уроков домой попадут не быстро - если, конечно, у родителей нет машин или лишних денег на проезд - дорога от Коммунара и обратно обойдется в 44 рубля, причем и с ребенка тоже, с 7 лет бесплатного проезда нет. А еще детей может укачивать в автобусе. Не говоря уж о том, что сменку или спортивную форму они будут через раз забывать в автобусе. А за забытым дома дневником или альбомом так просто не сбегаешь... Неужели нет другого выхода?

Как сказала директор школы №46 Инга Меркулова, с родителями будущих первоклассников провели собрания и объяснили, ради чего стоит ездить в 26 школу. Они, опять же по словам руководства, согласны, только беспокоились за дорогу. Их заверили, что подберут опытного водителя и хорошие автобусы. Сами родители на встречу руководства школы и управления образования с журналистами почему-то не пришли или же просто не знали.

ОФИЦИАЛЬНО

Строительство новой школы позади старой начнется в июне 2019 года и закончится в 2021 году. Она рассчитана на 1100 человек. Проект реализуется за счет федерального, регионального и местного бюджетов. В новой школе будет бассейн, концертный зал, зона отдыха и огромный спортзал. На все работы уйдет почти миллиард рублей. После того, как возведут здание, старый корпус демонтируют, а на месте него появится большая спортивная площадка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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