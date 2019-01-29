«Когда автобус заглох, водитель сказал: «Выходите и толкайте!» Начался суд над участниками аварии в Покрове, унесшей 17 жизней

В Петушинском районном суде началось рассмотрение уголовного дела двух граждан Казахстана, которые, по версии обвинения, причастны к гибели семнадцати человек в аварии по Покровом. Напомним, 6 октября 2017 года в 03.29 автобус «Мерседес», перевозивший граждан Узбекистана домой из подмосковного Егорьевска, пересекал железнодорожные пути по переезду станции Покров и выехал на красный свет. Прямо на рельсах старый автобус заглох.

Пассажиры, а это были гастарбайтеры-вахтовики, были с семьями. Всего в салоне находилось 57 человек. В момент, когда автобус встал на рельсах, многие пассажиры спали. Некоторые вышли из салона и стали толкать автобус, но не успели - в него на полной скорости врезался поезд «Санкт-Петербург — Нижний Новгород». Те, кто был снаружи, бросились врассыпную, и хотя машинист поезда стал экстренно тормозить, столкновения избежать не удалось: состав протаранил автобус и протащил его по рельсам несколько сотен метров, превратив в груду металла. Семнадцать человек, в том числе водитель «Мерседеса», который не сумел завести транспорт, погибли.

Водитель и организатор рейса оказались на скамье подсудимыхФото: Ольга МАКАРОВА

Вину в аварии не признают

Следственный комитет сразу начал проверку, а позже возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенное группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, смерть двух и более лиц» в отношении двух граждан Казахстана - Нургали Сарманова, водителя, и Байдулы Налтаева - он, по словам пассажиров, организатор перевозки, собирал с них деньги на проезд. Следствие шло больше года, все это время подследственные находились в СИЗО города Кольчугино.

Дело из более чем 20 томов в увесистых папках в зал суда пришлось нести двум приставам. Обоих подсудимых ввели в наручниках и под конвоем. Увидев представителей прессы, прятать лица мужчины не стали - свою вину они отрицают.

Суд над водителем рейса, закончившегося столкновением автобуса с поездом на переезде в Покрове.

На первое заседание по делу не приехал ни один свидетель — все граждане Узбекистана были на родине, один вовсе выдворен из страны и приехать не сможет. Судья предложил зачитать показания свидетелей в их отсутствие, но оба подсудимых высказались против этого. Видимо, с русским языком у них не очень - они с трудом понимали, что спрашивает судья, а у адвокатов постоянно интересовались «Что говорить?». Их позицию озвучивали именно адвокаты.

Автобус буквально разворотило

- Мы хотим, чтобы люди в зале суда повторили все показания, чтобы была возможность задать им уточняющие вопросы, так как их рассказы расходятся, - сказал один из защитников.

Но судья Ирина Лузгина решила, что показания одного из пострадавших - Тандрикулова - зачитать необходимо, так как он не имеет права приезжать на территорию страны.

По 5 тысяч с человека

Свои показания Тандрикулов давал на узбекском языке, затем их перевели на русский. Обоих подсудимых он знал. Они 4 года оказывали услуги по перевозе людей из подмосковного Егорьевска к границе Узбекистана. С человека за поездку брали 5 тысяч рублей.

В ту роковую ночь Тандрикулов сидел рядом с водителем, на сиденье, что было ближе к окну. Когда "Мерседес" заглох на рельсах, мужчина спал. Почувствовав, что автобус остановился, он открыл глаза.

Нам сказали, чтобы мы выходили толкать автобус, - зачитала показания судья. - Несколько человек вышли, сперва толкали вперед, потом назад, но машина не сдвинулась с места. Было это всего около 7 минут. Потом я услышал звук приближающегося поезда. Водитель разбудил людей, чтобы они выбегали, но быстро сделать это было нельзя — задние двери оказались заблокированы, а средняя завалена сумками с вещами.

Вещи пассажиров раскидало по путям

Сам Тандрикулов все-таки выбежал из автобуса. А 17 человек не успели - все они погибли на месте.

К следующему заседанию 12 февраля свидетелей попробуют доставить в суд.

КСТАТИ

В зале суда также был представитель ОАО "РЖД" Виктор Ерохин, который заявил, что железнодорожная компания намерена подать иск в отношении подсудимых на 7 миллионов 900 тысяч рублей за причиненный ущерб в результате аварии. Судья документы обещала рассмотреть и, возможно, включить в материалы дела.

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