Каждый третий клиент владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» начал новый год без долгов

Уже и не вспомнить время, когда компания «ЭнергосбыТ Плюс» не пыталась поощрить добросовестных плательщиков тепловой и электрической энергии перед новогодними праздниками. На протяжении многих лет акция «В Новый год — без долгов!» становилась все популярнее. И не удивительно, ведь те абоненты, которые до 31 декабря успевали погасить все задолженности по счетам и оплачивали вовремя декабрьскую квитанцию, получали право поучаствовать в розыгрыше призов. Не стал исключением и 2018 год.

«Мы гордимся нашими клиентами»

Условия, перечисленные выше, в этом году выполнили 122 тысячи клиентов, физических лиц. Общая сумма погашенной задолженности за период акции составила 168,5 миллиона рублей.

- На сегодняшний день наша компания обслуживает 354 тысячи клиентов во Владимирской области, - рассказал директор владимирского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Валерий Маковский. - И мы гордимся, что треть наших клиентов приняла участие в данной акции, то есть в прямом смысле встретили нынешний Новый год без долгов. Особенно радует тот факт, что в акцию с каждым годом вовлекается все большее число людей. Еще в прошлом году в ней приняли участие 72 тысячи абонентов. В этом году стало на 50 тысяч больше!

Люди погашали разные суммы задолженностей. Доходило даже до ста тысяч рублей. Тех, кто погасил существующую задолженность до конца декабря, традиционно ожидало поощрение: должникам прощалась начисленная «пеневка».

И вот 25 января всех добросовестных плательщиков ожидала вторая часть акции. В этот день владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» провел розыгрыш призов. Путем случайного выбора компьютерная система определила 110 лицевых счетов клиентов из всех муниципальных районов присутствия компании. Владельцы этих счетов получили подарочные сертификаты федеральной сети гипермаркетов бытовой техники номиналом от 500 до 4000 рублей.

- В прошлые годы у нас были разные призы, однако со временем мы пришли к выводу, что лучше дарить людям сертификаты, предоставляя тем самым нашим победителям возможность самим выбрать подарок по вкусу, - сказал Валерий Маковский.

Валерий Маковский, директор владимирского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс"Фото: Алексей Метелкин

Исправно платишь — получи бесплатный энергоаудит

В компании, понимая популярность акции «В Новый год — без долгов!» и видя постоянное увеличение количества участвующих в ней, думаю о том, как переформатировать акцию, чтобы вовлечь в нее еще большее число людей. Впрочем, это дело конца 2019 года. Гораздо раньше во владимирском филиале компании «ЭнергосбыТ Плюс» собираются подвести итоги еще одной — совершенно новой акции.

- В течение ближайшего месяца мы планируем подвести итоги акции по определению «Лучшей управляющей компании/ТСЖ», - рассказал Валерий Маковский. - Суть ее проста: мы определим ту управляющую компанию, которая в прошлом году показала наибольшее снижение задолженности, а также имела наилучшие показатели платежной дисциплины. Эта компания помимо лидерства в данном своеобразном рейтинге получит возможность провести полный энергоаудит на одном из своих многоквартирных домов за счет наших возможностей.

Энергоаудит — это очень крутой приз. Ведь во владимирском филиале «ЭнергосбыТ Плюс» не только выяснят состояние дома, но и составят список мероприятий, позволяющих повысить его энергоэффективность. И если у управляющих компаний акция вызовет интерес, акция может стать ежегодной.

А пока владимирский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет своих клиентов с выигрышем и напоминает о необходимости своевременно оплачивать потребленную энергию и не накапливать долги!

КОНКРЕТНО

Полный список победителей можно будет найти на сайте компании по ссылке.