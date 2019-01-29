Во всех владимирских школах до конца года поставят турникеты

До конца 2019 года во всех школах города Владимира появятся турникеты - официально это называется «системы контроля управления доступом (СКУД)». Пока турникеты установлены в 23 образовательных учреждениях города из 49. На оснащение остальных 26 школ из областного бюджета на прошлой неделе было выделено 10,5 миллионов рублей.

Теперь ребенку, чтобы попасть в школу, нужно будет приложить к электронному окошку карточку, у которой есть свой код. Он безошибочно распознается магнитным считывателем и передает информацию о входящем ученике на экран монитора охраны. Дополнительно родители могут подключить смс-уведомления о входе и выходе детей из школы. По идее, после этого посторонние не смогут пройти в здание, так что турникеты должны повысить безопасность.

На деле повышается не столько безопасность, сколько неразбериха. Многие родители недовольны новой системой безопасности. Почти во всех школах, где ставят турникеты, возникает проблема: по утрам собирается целая толпа детей, и каждый ждет своей очереди, чтобы приложить карту к датчику. Та же ситуация после уроков.

Но выбора нет.

- Установка турникетов — это не прихоть директоров. Это федеральный закон, - сказал директор школы №40 Дмитрий Кушпита. - Насчет того, смогут ли турникеты защитить детей — большой вопрос. Если будет какая-то опасность, то вряд ли. Единственное, что наладится, так это контрольно-пропускной режим: родители точно будут знать, что их ребенок сидит на уроках.

Родители тоже смирились.

- Я плюсов не вижу, - рассказывала Ольга Мальцева, мама девятиклассницы. - Но пришлось привыкать. Турникет стоит уже лет пять. Сначала сложно было ученикам начальной школы: они не могли сориентироваться в толпе, оперативно достать карточку и пройти через сам турникет. Не так легко сейчас проходят и старшеклассники, если у них в руках лыжи и пакет со спортивной формой. Не всегда пускают родителей. Мы либо стоим и ждем ребенка на входе, либо заранее звоним и договариваемся о встрече с учителем. Видели бы вы толпу, которая каждое утро собирается у входа!

Единственная хорошая новость - и установка, и обслуживание будет за счет бюджета, родителям платить не придется.

С прошлого года под новую защиту попала 36-я школа. Родители переживали за то, что для обслуживания турникетов нужны большие суммы и что теперь если уж и пустят в школу, то только по паспорту и предварительному звонку.

- Однажды сын забыл групповой проект. Я прибежала в школу, чтобы отдать. Смотрю, у турникетов выстроились родители, видимо, тоже передать забытое детьми. В общем, отдала я проект только после звонка, когда сын сам подошел к турникету, - говорила мама двоих учеников школы №36 Полина Моисеева. - С другой стороны, это хорошо, что никого не пускают и дети самовольно не выходят из школы. Все строго. Плюс мне приходят оповещения, что мой ребенок зашел в школу в 7.55. Или вышел в 13.50.

ОФИЦИАЛЬНО

- На сегодняшний день на обеспечение антитеррористической защищенности из областного бюджета выделено 11 миллионов 700 тысяч рублей. Из них 10,5 миллионов пойдут на установку СКУДов. Точная сумма будет определена по итогам торгов, - рассказал Евгений Алексеенко, заместитель начальника управления по развитию системы образования.