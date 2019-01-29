Во Владимире начали разбирать новогодние елки

Уже даже самые ленивые мужья поддались нытью жен и вынесли новогодние елки. Пришла пора делать то же самое и в городе - снимать гирлянды, паковать украшения.

Уже утром в понедельник, 28 января, убрали елку на Садовой площади, а днем пришла очередь главной ели на Соборной площади. В течение недели в мэрии обещают разобрать все елки, снять все световые украшения с фонарей и инсталляции и вернуть городу привычное рабочее состояние.

- Вообще планировалось, что мы начнем убирать новогоднее настроение еще в эти выходные, - рассказал Александр Карпилович, официальный представитель администрации города Владимира. - Однако метель внесла свои коррективы. И было решено отложить работы по демонтажу до этой недели. Планируется, что к 1 февраля мы демонтируем абсолютно все новогодние украшения — как ели, так и специальные конструкции.

Надо сказать, что 1 февраля - необычно рано для Владимира. В последние три года наметилась тенденция держать елки чуть ли не до весны. В 2017 году новогодняя атрибутика оставалась на городских улиц практически до марта. Тогда мэрия решила, что она неплохо смотрится во время масленицы. Поэтому в прошлом году последние новогодние украшения убрали тоже к празднику, 22 февраля.

А вот в этот раз Владимир возвращается к будничному состоянию еще в январе. Видимо, рабочее настроение в условиях кризиса важнее праздничной иллюминации.

Правда, это компенсируется ранней установкой украшенных елей. Новый год-2019 владимирцы могли почувствовать уже в конце ноября, когда на Соборной площади начали установку «главной владимирской красавицы». Правда, тогда смогли собрать ель лишь со второго раза. Кстати, в мэрии сказали, что это на качестве елки не сказалось, и в конце 2019 года она вновь появится на Соборке.