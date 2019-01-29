«Танцплощадка на костях» и другие забытые могилы Владимира

О любом старинном городе можно сказать «город на костях». Старые захоронения во Владимире находят при любых археологических раскопках. В то же время старинное кладбище, где за могилами ухаживают, а о покоящихся в них помнят, в городе одно - Князь-Владимирское. Хотя на самом деле «мест на костях», в том числе на захоронениях XIX-ХХ веков, в областном центре гораздо больше. Мы попросили владимирских краеведов назвать главные.

Площадь Победы — пожалуй, самое известное бывшее кладбище. Тогда еще не Владимира, а Ямской слободы. Закрыли кладбище за тогда еще существовавшей Казанской церковью (кинотеатром «Буревестник») в 1959 году, на его месте устроили танцплощадку. Родным разрешали перезахоронить усопших, решились на это не все. Теперь там мемориал Победы и новая церковь.

Улица Красноармейская — здесь размешалось братское воинское кладбище 9-го гренадерского Сибирского полка, устроенное в XIX веке. Среди похороненных - участники русско-турецких войн, солдаты, подавлявшие пугачевский бунт. По одним документам, погост ликвидировали в 1920-х. По другим — напротив, расширили в 1930-х годах, когда эта местность становится частью Владимира, и власти принимают решение хоронить здесь простых горожан.

Улица Мира — определить точное место кладбища пленных немцев и других солдат, сражавшихся на стороне гитлеровской Германии, затрудняются даже старожилы. Во Владимире существовал лагерь № 190 численностью 10 тысяч человек. Пленные строили жилые дома, здание УВД, кирпичный и тракторный заводы. Самым крупным строительным объектом стал тракторный завод, где пленные сначала работали на возведении корпусов, а после пуска — рабочими в цехах и на конвейере. Хоронили немцев недалеко от места работы, по некоторым воспоминаниям, в оврагах и карьерах на пустоши, которые стали частью нынешнего университетского городка. Здесь ставили простые кресты из березовых палок, которые быстро сгнили.

Такие не отмеченные погосты могут находиться в районе п. Мостострой и п.Улыбышево, что подтверждается лишь воспоминаниями очевидцев захоронений.

В центре Владимира. После 1929 года во Владимире уничтожили кладбища рядом с существующими приходскими церквями, за ними такая же участь ждала и сами храмы.

А вы знаете, где во Владимире забытые и заброшенные кладбища? Пишите в комментариях.