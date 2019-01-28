В Киржаче прошел первый фестиваль аргуновской резьбы

Аргуновская резьба по дереву – старинное ремесло, которое еще два века назад прославляло Владимирскую область на всю страну, сегодня, увы, почти забыто. Мало кто из наших современников сможет ответить на вопрос: «Кто такие аргуны?». А в 19 веке почти во всех деревнях, расположенных в Киржачском районе, занимались плотническим и столярным ремеслом. Тонкое искусство аргуновской резьбы передавалось от мастера к мастеру, от отца к сыну. Изящными и невероятно красивыми узорами украшали не только наличники и карнизы домов, но и иконостасы местных храмов. Многие из работ киржачских резчиков-аргунов можно увидеть и по сей день — диковинные птицы, былинные и сказочные персонажи из дерева, украшают фасады некоторых киржачских домов. Сейчас мастеров, способных создавать великолепные узоры — единицы.

Возродить искусство

В Киржаче искусство аргуновской резьбы стараются возродить, делая все, чтобы дети и взрослые знали о ней и гордились мастерами, прославившими киржачскую землю. По инициативе генерального директора ОАО «Киржачская типография» Евгения Федорова, который на протяжении многих лет создает в городе музеи, благоустраивает общественные места, проводит мероприятия, направленные на то, чтобы город стал настоящей туристической Меккой области и стал гордостью самих киржачан, в городе открылся Музей наличника под открытым небом. В нем собрали выставку-экспозицию из более чем 80 фотографий наличников киржачской земли и нескольких оригинальных экспонатов для Мини-музея наличника. Также в Киржаче организована работа музея «Дом аргунов».

Совсем недавно автономной некоммерческой организации «Мирный рассвет», которая «разрослась» из одного из мероприятий типографии, удалось получить Президентский грант на проведение первого двухдневного фестиваля аргуновской резьбы «Киржачский наличник».

- В каждом городе есть своя изюминка, свой особенный праздник – например, День огурца и День лаптя есть в Суздале, а у Киржача – День наличника. Идея фестиваля родилась после открытия музея наличника, 2 года назад. Нам хотелось сделать большой праздник, который объединит жителей и гостей города, а также познакомит людей с этой уникальной техникой и аргунами Киржача, а также объединит мастеров-плотников со всей России. Такие мероприятия, безусловно, помогают сохранять русскую культуру, - говорит генеральный директор АНО «Мирный рассвет» Галина Куделева.

Резьба — не только для красоты

Первый праздник не смогла испортить даже снежная метель, которая обрушилась на область. В Киржач на фестиваль приехали мастера из Владимира, Суздаля, Москвы, Чувашской Республики, также в нем приняли участие потомственные киржачские плотники-аргуны, которые на открытом воздухе делали деревянные фигуры персонажей из русских сказок, проводили мастер-классы, а также знакомили всех желающих с тонкостями и секретами своего мастерства.

- У каждого узора и элемента свое значение, - рассказал мастер из Владимира Валерий Киселев. - Каждый искусник вкладывал в свою работу определенное значение, резьбу можно было буквально читать. Например, наличники предназначались не только для украшения дома, как считают многие, но и несли защитную функцию. Я уверен, такие мероприятия обязательно нужны, чтобы знакомить со старинными промыслами взрослых и детей. Особенно ценно, что первый фестиваль прошел на родине мастеров-аргунов, в Киржаче.

Также для гостей праздника организовали ярмарку местных товаров, выступления творческих коллективов Владимирской области и Подмосковья, а также активные конкурсы, участие в которых принимали как взрослые, так и дети.

Отметим, работы мастеров после фестиваля украсят центр города и станут своеобразной выставкой деревянных фигур.