«Малина в шоке»: Владимирский хлебокомбинат готовится запустить производство замороженных ягод и овощей

Руководство АО «Владимирский хлебокомбинат» поздравило журналистов с профессиональным праздником, подвело итоги года и поделилось перспективными своими планами

Прошедший год стал для предприятия насыщенным и плодотворным: открыто первое в области промышленное производство замороженных хлебобулочных изделий, запущены две новые линии по производству баранок «Добрые» со вкусами карамели и капучино и запоминающихся сушек «Сушкан». Благодаря совместным усилиям Владимирского хлебокомбината и ВлГУ в университете появилась кафедра «Продукты питания из растительного сырья», а во Владимирском экономико-технологическом колледже по инициативе предприятия после большого перерыва возобновилась подготовка студентов по специальности «пекарь». Особая гордость Владимирского хлебокомбината - открытие цеха производства рустикальных изделий по старинным технологиям, утерянным после революции и возрождаемым сегодня. Конечно, труд всех сотрудников хлебокомбината, вкладывающих в работу душу и любовь к своей профессии, не остался без внимания. Предприятие не раз получало заслуженные награды, а батон «Дачный» и печенье «Варварино» с яблоком и корицей, выпускаемые Владимирским хлебокомбинатом, вошли в сотню лучших товаров России.

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В 2019 году Владимирский хлебокомбинат планирует не только отметить свое 90-летие, но и продолжить воплощать в жизнь новые проекты. Владимирская область издавна славилась своими садами, ягодами и особенно – особым сортом вишни. Возродить славу родного края решили на Владимирском хлебокомбинате. В рамках развития проекта «Малина в шоке» на плодородных землях Юрье-Польского района уже высажено три гектара саженцев малины, в марте высадят более шести тысяч саженцев сливы и вишни, а позднее начнут выращивать черную смородину и овощи, хорошо растущие в нашей полосе, и рожь. Переход на собственное сырье позволит Владимирскому хлебокомбинату не только порадовать владимирцев расширенным ассортимент качественной продукции с фруктовой и ягодной начинкой, но и сохранить доступные цены на свои лакомства. Перерабатывать и замораживать владимирские ягоды и плоды будут на вновь построенном заводе, проектирование которого начнется уже в этом году.

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- К строительству завода, предполагаемая проектная мощность которого пять тысяч тонн единовременная хранения готовой продукции, мы планируем приступить в следующем. Мы не останавливаемся на достигнутом, нам есть куда развиваться. Думаю, что к юбилею нашего предприятия мы подойдем с новыми достижениями и традиционно выполненными задачами, - рассказал журналистам управляющий АО «Владимирский хлебокомбинат» Алексей Лялин.