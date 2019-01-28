Сколько тратить в месяц на собачью еду, как решить уравнение с радикалами и другие необычные вопросы владимирцев в соцсетях

«Тебя что, в Гугле забанили?» - обычно отвечают владимирцы в соцсетях тем, кто выясняет стандартные вещи, которые находит любой поисковик. А вот как быть, если тебя интересует что-то маленькое, редкое, но очень важное? Тогда владимирцы постят свой вопрос в тематических группах социальных сетей.

Чаще всего владимирцы используют популярные группы «Вконтакте». Мы отобрали самые смешные, нелепые, редкие и необычные запросы и вопросы только за январь месяц.

Да на такой собаке пахать надо!

Разговоры о домашних питомцах лидируют по популярности.

«Давайте обсудим один из основных вопросов. Сколько в месяц вы тратите на еду вашей собаки?» - спрашивает человек. И чтобы разговор не был абстрактным, сразу говорит, сколько ест его пес: «У нас около 6000 рублей».

«Да на такой собаке пахать надо!» - тут же отвечают ему. Большинство собаковладельцев, оказывается, кормит пса на 2,5-3 тысячи рублей в месяц. «Я на себя трачу меньше!» - добавляют некоторые.

Кошки, кстати, судя по комментариям, ненамного дешевле. Особенно те, которые ничего, кроме импортных кормов, не жрут. При этом владимирцы хоть и жалуются на дороговизну, но животных все равно любят больше людей. И готовы тратить на них даже тысячи рублей. Лишь бы питомец был сыт.

Это мы не проходили...

А вот - пример. Причем в буквальном смысле! Мама учащегося школы опубликовала в паблике настоящий «крик души»: «Sos!!!!!!!! Помогите решить, плииииз!!!!!!!! (пунктуация и орфография сохранена — Авт.) К сообщению приложена фотография уравнения четвертой степени.

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Судя по комментам, математика для большинства участников группы — больное место. Само уравнение не сумел решить никто. Зато нашлись читеры, которые быстро накидали сайтов и приложений, облегчающих жизнь школьникам.

Мы показали уравнение специалисту.

- Школьными методами оно не решается, корни выражаются через радикалы четвертой степени, так что без формулы Феррари это вряд ли решить удастся, это серьезная высшая математика. Вряд ли во Владимире больше пары десятков человек смогут это решить, - сказал нам выпускник мехмата МГУ.

Остается вопрос: где мама школьника взяла это уравнение и почему решила, что ей помогут в соцсетях? Доктора и кандидаты наук туда обычно не ходят.

Очень личное

Часто можно найти в паблике сообщения, посвященные романтическим отношениям или приезжим. А вот сообщение, которое объединяет два популярных направления:

«Девушки, кто сможет приютить сегодня бездомного итальянца?»

Увы, не согласился никто (( Добрые владимирцы в лучшем случае предлагали итальянцу гостиницу, в худшем подозревали его в неприличных действиях сексуального характера.

А вот тут уже настоящая драма.

«Здравствуйте уважаемые подписчики. Ситуация следующая: я мужчина, 28 лет, курю, не пью. Полгода назад сдавал спермограмму, и результат был очень хороший. На той неделе сдавал повторно, физиологические качества повысились, но основной результат упал вдвое, и врач ставит практически бесплодие. Возможно ли это из-за того что перед анализом я лежал в ванне, или все же причины глубже?»

Если ружье висит в паблике - оно обязательно выстрелит

Владимирцам явно хочется проводить свободное время с пользой и по-спортивному.

Вот, например.

«Ребята, где можно поиграть в баскетбол на уровне любителя? Может кто собирается? Арендуют зал? С удовольствием бы вписался на постоянку».

«Где во Владимире можно покататься со своим сноубордом, чтобы не разбиться о деревья?» Последний вопрос вовсе не смешной. Бывали у нас случаи, когда люди катались в парках, а потом попадали в больницу.

А вот наши фавориты - самые необычные вопросы:

«Доброго дня! Может, кто подскажет, где у нас можно пристрелять охотничье ружье? Есть ли какие стенды, полигоны? И есть ли мастера по ремонту охотничьего оружия? Спасибо».

«Друзья, подскажите, пожалуйста, где во Владимире можно обменять белорусские рубли на наши?»