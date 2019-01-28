2019-01-25T17:46:18+03:00
Общество

«В мандаринах вирус гриппа!» Владимир накрыла очередная городская страшилка

«Комсомолка» развеяла мифы и выяснила, стоит ли покупать зимние фрукты
Ирина Мальцева
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Покупать мандарины в магазинах безопасноПокупать мандарины в магазинах безопасноФото: Мария ЛЕНЦ
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Интернет-рассылки, пугающие горожан заразой, якобы содержащейся в мандаринах, впервые появились после новогодних праздников. На фоне стандартных городских легенд - про шприцы с вирусом СПИДа в кинотеатрах и нарко-жвачкой у школ - это что-то новенькое, такого раньше не было. Ролики в соцсетях быстро стали вирусными, рассылки приходили в месенджерах, владимирцы передавали слухи друг другу.

Дошло до того, что Роспотребнадзор вынужден был провести проверку. Врачи подтвердили то, что и так ясно каждому здравомыслящему человеку: это бред.

- Мандарины и другие фрукты в принципе не могут быть заражены вирусом гриппа. Он может жить только в клетках человека или животного, в слизистых оболочек дыхательных путей, и передается воздушно-капельным путем, при кашле и чихании. Даже если вирус оседает на предметах быта, то большой опасности не представляет. Заразиться можно, только если кто-то больной чихнул на мандарин, а вы после этого сразу же сунули его немытым и нечищеным в рот. Соблюдение правил личной гигиены поможет избежать заражения, - отметила участковый врач-терапевт городской клинической больницы №5 г. Владимира, кандидат медицинских наук Изабелла Иакова.

Ничего страшного в магазинах нет Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Ничего страшного в магазинах нетФото: Олег РУКАВИЦЫН

Кто же и зачем сеет панику среди горожан? Источник выяснить не удалось, зато известно, что подобные ролики пугали жителей сразу несколько областей. Люди охотно верили страшилкам и охотно перессказывали друг другу, что уже несколько человек попали в больницу, отведав зимних фруктов. Впрочем, специалисты не видят в этом ничего удивительного.

- Современный человек перегружен информацией. Поэтому читать серьёзные исследования или проверять достоверность фактов людям не хочется. Что нас чаще всего «цепляет»? Правдоподобность. Ситуация «Вчера я поел мандаринов, а сегодня у меня высокая температура» вполне реальна для осенне-зимнего периода. И если вам на глаза попалась такая новость, вы ее относите к разряду «Да, такое может быть» и начинаете волноваться, ведь мандарины зимой едят почти все. Причинно-следственной связи между мандаринами и высокой температурой может и не быть, но наличие готового объяснения избавляет человека от выяснения реальных причин и ответственности за свои действия. «Это не я виноват, это злодеи заразили мандарины страшным гриппом!» - так думать гораздо проще, чем мыть фрукты и руки. Да и любовь к теориям заговора никто не отменял! – считает Наталия Фельдман, психолог, сотрудник ИЦАЭ Владимира.

В региональном управлении Роспотребнадзора призывают владимирцев не доверять сообщениям в интернете и слухам, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности мандаринов, обращаться сразу к ним.

КОНКРЕТНО

Помните - не все мандарины одинаково полезны. Чтобы фрукты не принесли вреда, специалисты Роспотребнадзора советуют соблюдать несколько простых правил.

1. Не приобретать фрукты в неустановленных и необорудованных местах торговли, особенно расположенных вдоль автомобильных магистралей.

2. У продавца должны быть документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой продукции.

4. Фрукты должны быть спелыми, с неповрежденной кожицей, без признаков гниения.

5. В целях профилактики острых кишечных инфекционных заболеваний и отравлений, необходимо строго соблюдать правила личной гигиены – мыть руки перед едой и готовкой, а овощи и фрукты – перед едой.

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