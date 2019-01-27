«Девушки часто не выдерживают, убегают в слезах». Как готовят владимирских полицейских

22 января во Владимирской области высадился «Студенческий десант». Это всероссийская акция МВД, приуроченная ко Дню российского студенчества. На однодневную стажировку в полицию принимали студентов, которые интересуются работой в структуре МВД. Ребятам предложили на выбор: экспертно-криминалистический центр, управление по вопросам миграции, кинологов, ГИБДД, ПДН или Центр профессиональной подготовки. Большинство, конечно же, поехали посмотреть на полицейских собачек, которые, кстати, раскрыли не мало преступлений за прошедший год. Я выбрал Центр.

Хештег #студдесантФото: Артем Бендрик

«Комната страха» для полицейских

В обычный день туда не пускают никого, кроме курсантов, поэтому возможностей посмотреть, как у нас готовят полицейских, не так уж и много. Обучение ежегодно проходит около 200 человек, из которых, как правило, и получаются настоящие стражи порядка.

Как и в любом учебном заведении, здесь есть аудитории, столовая , тренажерный зал, спортивный зал, игровая комната со столиками для пинг-понга. Но самое интересное находится в подвале — учебный полигон психологической подготовки, который между собой местные ученики называют «комнатой страха».

- «Комнату страха» непросто пройти как морально, так и физически, - заявил подполковник полиции Андрей Киселев, проводивший экскурсию. - Она оснащена большим количеством разных препятствий и испытаний. Это большие эмоции, некоторые не выдерживают, особенно девушки, порой даже до слез. Вся эта атмосфера не очень приятна, крики, сирена и т.д... Но ее надо научиться выдерживать. Этот страх надо преодолеть и выполнить задачу.

Занятия в классеФото: Артем Бендрик

Каждая комната — настоящее испытание: повешенные люди, бандиты с автоматами, спящие наркоманы, то и дело появляющиеся то слева, то справа. А теперь представьте все это без света, но под звуковое сопровождение кричащих женщин и воя сирены.

- Здесь отрабатываются навыки и моделируются определенные ситуации: задержание преступников, поиск наркотиков, применение приемов борьбы, также здесь можно использовать учебное оружие в условиях ограниченного пространства, осмотр места происшествия… Все зависит от того, какую задачу преподаватель поставит перед учащимися. Дознаватели, ГИБДД, криминалисты, все категории проходят здесь обучение, - продолжает Андрей Киселев.

Учебный полигон психологической подготовки начал работать еще в 1994 году, но его периодически модернизируют, добавляя туда новые опции, чтобы сделать его «еще страшнее».

Команда из 10 студентов робко проходила испытание за испытанием. То и дело раздавались девичьи крики: «Страшно, блин...Ай, кто это? Арин, это ты меня ущипнула?». Судя по увиденному, работа в полиции — это действительно круто.

Как заломать преступника с пистолетом?

После темной, душной и мрачной «комнаты страха» ребят повели на солнце — в спортивный зал, где как раз несколько учеников отрабатывали технику борьбы с преступниками. Как обезвредить нападающего с ножом? А с пистолетом? Ответы на эти вопросы в течение 10 минут рассказывали и показывали еще начинающие, но уже сильные полицейские. Девчонки были в восторге. Одному парню повезло особенно, его сначала кидали на мат, а потом начали учить выполнять такой же прием. Парень вдохновился и начал всех вокруг спрашивать: «Как можно попасть к вам на службу?».

После зала студентов повели к эксперту-криминалисту, который показал тот самый «волшебный кейс» из фильмов.

- Благодаря криминалистам раскрывается много преступлений, особенно связанных с кражей. Каждый третий угон авто раскрывается нами, каждая 7 кража из дома — тоже. Трудно представить работу полиции без подобных экспертиз, разве что когда дистанционное мошенничество происходит, то мы бессильны, и то можно попробовать понять что-то через телефон. Мы помогаем восстановить картину преступления и понять как можно больше деталей, необходимых для его раскрытия. Был в наших рядах человек, который мог по черепу сказать, как давно и от чего человек погиб — настоящий профессионал, - рассказал подросткам преподаватель экспертно-криминалистического центра Петр Хлебцов.

Всего на мероприятие собрались более 170 студентов, каждый из которых смог поближе познакомиться с работой того или иного отдела УМВД России по Владимирской области. Вывод один — служба опасна и трудна, но очень интересна. А о том, насколько, подростки делились в своих соцсетях, выкладывая записи с хештегами: #студенческийдесант33, #студенческийдесант2019, #мвд33.

Имитация бандитского логоваФото: Артем Бендрик