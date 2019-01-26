Во владимирском собачьем приюте спасают красноухих черепах

Двух черепашек, буквально валявшихся на дороге, подобрали горожане и принесли в «Валенту». Зоозащитники предполагают, что необычных питомцев выбросили нерадивые хозяева, не справившиеся с уходом. Мальчик-черепах и девочка-черепашка оклемались, но условий для их содержания в приюте нет: им поставили лоток, куда налили немного воды, меняли ее, кормили. Но рептилиям нужен полноценный террариум с обогревом, а где его взять в собачьем приюте? Зооволонтер Елена Ваенгардт, приехавшая к ветеринару с собакой, не смогла пройти мимо.

- Сразу захотелось забрать их, но останавливало, что мы ничего не знаем про уход. Дома условий нет, поскольку мы помогаем собакам, дома восемь спасенных хвостов. Но приехав в приют на прием, я их снова увидела, ничего не изменилось. Пришлось временно забрать их, - объясняет девушка.

Красноухих черепах хозяева оставили на произвол судьбыФото: из архива героя публикации

Вместе черепашки не ужились: более крупная просто обижала малыша, поэтому хозяева маленькой черепашке купили небольшой террариум, а старшей устроили дом в тазу. Каждый день у черепах водная прогулка: им набирают большую ванну, где они плавают и едят сырую говядину и курицу, рыбу, фрукты, а потом возвращаются в свои дома, отдыхать и греться.

- Если начинают драться, приходится кормить по отдельности. Но выпускаю в ванну обязательно: их не надо кормить, где живут, иначе вода будет очень быстро тухнуть. Таких черепашек можно кормить и раз в три дня, но нашим питомцам нужно окрепнуть после приюта, поэтому мы кормим их ежедневно, - говорит она. – Я забрала их 19 января, после переезда малыш более полутора суток ничего не ел, никак не мог погреться под лампой. А теперь отошел, плавает, ест. У старшей, она по панцирю уже семнадцать сантиметров, проблем со здоровьем нет, а вот у малыша, он всего десять сантиметров, нехватка кальция, но правильное питание и уход исправят ситуацию.

Найти для них добрые руки пока не получилось. Зооволонтеры честно предупреждают: в одном аквариуме питомцы не уживутся, а ухаживать за ними сможет только взрослый, ведь у этих рептилий длинные острые когти, царапины от которых заживают долго, и мощные костяные челюсти, которыми они могут сильно укусить. Кормить таких питомцев рекомендуют с помощью пинцета.

- Младший пока спокоен, а старшая сильная, вырывается, царапается. Я ее беру через тряпочку, поскольку она меня так сильно поцарапала, что я чуть не выронила ее, - вспоминает Елена.

Черепашек пришлось отогревать специальными лампами

Кстати, зоозащитники рассказывают, что это не единичный случай – черепах, как и других надоевших домашних любимцев, нередко выкидывают на улицу. Теплым летом рептилии, особенно если их отпустили недалеко от водоема, чувствуют себя неплохо, а вот зиму пережить удается немногим.

КОНКРЕТНО

Если вы готовы, несмотря на все сложности, приютить черепах – позвоните Елене по телефону 8 (904) 034-55-39.