Российский политик и предприниматель Константин Бабкин рассказал владимирцам о рецептах экономического чуда

На этой неделе во Владимире обсуждались актуальные вопросы состояния экономики России и нашего региона, в частности. 23 января – в рамках выездного заседания Совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентноспособности экономики России.

24 января – на собрании Клуба друзей «ПАРТИИ ДЕЛА». Оба мероприятия вел харизматичный лидер «ПАРТИИ ДЕЛА» Константин Анатольевич Бабкин, который и возглавляет Совет ТПП РФ.

Константин Бабкин отвечает на вопросы предпринимателей и руководителей предприятий Владимирской области на заседании Совета ТПП РФ

По мнению политика, сегодня объективных препятствий для развития экономики нашей страны нет. Константин Бабкин считает, что выполнение всего трех шагов позволит решить самые насущные проблемы российского общества в целом.

- Рецепт прост и реалистичен: вся экономическая политика должна быть нацелена на развитие реального сектора, чтобы развивались и промышленность, и сельское хозяйства. Всю теорию можно свести к трем китам. Во-первых - это стимулирующая налоговая политика, во-вторых, мягкая денежно-кредитная политика и, в-третьих, протекционизм, имеется в виду борьба за внешние рынки и при этом защита своего рынка.

Необходимо создать условия, чтобы наши товары покупались, низкие налоги, чтобы эти товары стоили дешево и чтобы ресурсы для перевозки товаров по России и за ее пределы стоили дешево. Доступные дешевые кредиты необходимы для того, чтобы растущие потребности экономики были напитаны деньгами. Этот простой незамысловатый рецепт приведет к бурному экономическому росту, - заявил на заседании Клуба Друзей «ПАРТИИ ДЕЛА» Константин Бабкин.

Участники выездного заседания Совета ТПП РФ во Владимире

Константин Анатольевич привел убедительные примеры, когда использование этих инструментов дало ощутимый результат. Экономическим чудом можно назвать восстановление в 90-х годах глобального российского предприятия по производству сельхозтехники «Ростсельмаш», владельцем которого является Константин Бабкин. Успехи бизнесмена отмечены не только престижными наградами. Дважды на предприятии побывал глава государства Владимир Путин. Последний визит состоялся ровно год назад – здесь прошло Заседание Госсовета по экономическому развитию субъектов РФ.

Тогда на одной площадке встретились представители «противоборствующих лагерей»: финансисты из федерального Правительства и национально ориентированные промышленники вместе губернаторами регионов. Участники заседания отметили, что благодаря умелой экономической политике и положительным моментам от введения санкций против России, увеличилась господдержка предприятий по производству сельхозтехники. В целом это дало реальный положительный эффект на развитие этого сектора экономики и, на «Ростсельмаш», в частности.

По данным экспертов, с 2013 по 2018 год отгрузка отечественной сельскохозяйственной техники в Российской Федерации увеличилась более чем в три раза — с 30,5 млрд до 100,6 млрд рублей. Константин Бабкин считает, что бурный рост возможен во всей экономике страны, как гражданин России, патриот, он считает малодушным оставаться в стороне.

Константин Бабкин на собрании Клуба друзей «Партии Дела» рассказывает о миссии его политической организации

- Да, мы добились успеха, но эти успехи будут локальными, если у нас не будет рычагов влияния на Правительство Российской Федерации, которое своими решениям отбрасывает нас назад. При существующей политике в области экономики не может идти речи ни о каком развитии. Я и сторонники «ПАРТИИ ДЕЛА» считаем, что нельзя молчать, надо делать реальные шаги, чтобы Россия реально развивалась. Мы не фантазеры, мы практики. Люди дела. Многие говорят нам, что политика - это грязное дело, мол, зачем вы идете против правящей партии? Но это доводы от лукавого. Если мы не будем заниматься политикой, ничего хорошего не будет. Кроме нас с вами никто этого не сделает, надежды на парламентские партии нет, - прокомментировал свои убеждения Константин Бабкин.

Четвертый год Константин Бабкин возглавляет Совет ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентноспособности экономики России. Вместе с коллегами он формирует предложения по улучшению экономической политики, но не всегда позиция промышленников является руководством к действию.

- Торгово-промышленная палата является консультативным органом, это не всегда дает возможности глобально влиять на принимаемые Правительством решения. Поэтому мы должны, используя политический инструмент – добиться у власти того, чтобы к нам прислушались. 15 мы лет мы занимаемся развитием партийной структуры, впереди у нас много работы. «ПАРТИЯ ДЕЛА» при реализации своей программы готова дать ответы буквально на все вопросы гражданского общества. В отличие от других партий, нам важно сразу все: справедливость, уважение к русской культуре, истории страны – ко всем ее периодам, мы за благосостояние, свободу ведения предпринимательской деятельности. У нас есть все, чтобы этого добиться. Статистика Владимирской области говорит о том, что хлеба в регионе сегодня производят в четыре раза меньше, чем в 90-м году прошлого века, коров - на 73% меньше, свиней - на 93%, молока на треть меньше производим. Население во Владимирской области сократилось на 17%. Это ли не пример, что дальше так жить нельзя? – задается вопросом Константин Бабкин.

Андрей Бережной, генеральный директор компании Ralf Ringer, член Федерального Совета Всероссийской политической партии «Партия Дела»

В качестве яркого пример Бабкин привел экономику Китая, где ВВП долгие годы не опускается ниже 9% в год

- Говорят, в Китае трудолюбивые, они вообще инопланетяне, нам нельзя на них равняться, но это далеко нет так. У нас, в России, тоже есть огромный потенциал для развития, главное – использовать нашу формулу трех шагов, которую, кстати, использовали в Китае, во всех странах, где использовался этот незамысловатый рецепт, добивались быстрого экономического роста. Главным препятствием к росту является неправильная, безвольная, безыдейная экономическая политика, - считает Бабкин.

«ПАРТИЯ ДЕЛА» призывает объединяться не только предпринимателей и промышленников, но всех жителей Владимирской области, которым ясно, что именно развитие реального сектора экономики является инструментом решения всех проблем общества. Развивающаяся экономика даст импульс ко многим изменениям, которых сегодня ждут люди.

- Это позволит сделать общество справедливым, а страну могущественной. Как в 60-е годы наши родители мечтали о завоевании космоса, так и сегодня мы должны ставить перед собой амбициозные цели. Нельзя недооценивать наше влияние на власть, «ПАРТИЯ ДЕЛА» всегда на острие атаки, реагирует на самые важные вопросы жизненной повестки. Еще несколько лет назад политика Центробанка воспринималась беспрекословно, а его глава Эльвира Набиуллина считалась великим экономистом. Если сейчас вы наберете фамилию главы Центробанка в интернет-поисковике, две трети будут негативными, - говорит Бабкин.

Максим Калашников писатель-футуролог, член Федерального Совета Всероссийской политической партии «Партия Дела»

Для того, чтобы в полной мере надо реализовать планы по спасению экономики, Бабкин и его соратники много ездят по регионам России. Серьезные намерения политической организации находят поддержку не только у бизнесменов, но и у обычных граждан, тех, кто понимает, что развитая экономика – это рабочие места, возможность для людей жить благополучно. Увеличение налогового потока в бюджеты всех уровней означает появление средств для модернизации здравоохранения, образования , а значит, успешного решения острых социальных проблем.

Жители города Владимира интересовались, каким образом «Партия Дела» может помочь восстановить экономику страны

- «Россия прекрасна. Все получится. Знаем как». Этот лозунг – главный для нашей «ПАРТИИ ДЕЛА». Мы будем участвовать в выборах по всей стране, писать статьи, убеждать людей, что надо что-то менять. Важно, чтобы больше граждан узнало, что выход есть, надо быть оптимистами, цена нашего бездействия очень велика, - резюмировал Константин Анатольевич.

Всероссийской политической организации нужны лидеры, готовые менять настоящее России ради ее благополучного будущего.

Многие спрашивают, что конкретно они могут сделать для партии, для развития страны. Константин Бабкин и его сподвижники считают, что сегодня очень важна информационная поддержка. Распространяйте идеи «ПАРТИИ ДЕЛА», говорите об этом со своими друзьями и близкими. Только совместными усилиями можно достичь кардинальных перемен в социально-экономической сфере страны.

Кто готов поддержать общественно-значимую миссию политической организации – вступайте в «ПАРТИЮ ДЕЛА»!

Владимирцы пришли на заседание Клуба друзей «Партии Дела»

Справка

Бабкин Константин Анатольевич родился 13 февраля 1971 года в городе Миассе Челябинской области.

В 1992 году Константин Бабкин вместе с Дмитрием Удрасом и Юрием Рязановым организовали ЗАО «Производственное Объединенное Содружество», впоследствии переименованное в Промышленный Союз «Новое Содружество». Ключевыми активами холдинга являются Ростсельмаш, Эмпился и Buhler Industries.

В 2004 году избран президентом Российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш».

С 2012 года возглавляет политическую партию, способную объединить людей труда – «ПАРТИЯ ДЕЛА».

В 2013 году выступил инициатором проведения Московского экономического форума.

С 2016 года возглавляет Совет ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентноспособности экономики России.